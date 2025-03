Nekonečná prodloužení i Krejčího derniéra. Vítkovice čeká další nervák proti Varům

V závěru základní části nad nimi několikrát visel Damoklův meč. Stačila jedna další prohra a baráž by už klepala na dveře. Ačkoliv to s Vítkovicemi dlouho vypadalo bledě, složitou situaci ustály. Teď je čeká další výzva, od 18:00 se v rozhodujícím pátém utkání předkola postaví Karlovým Varům. Počty jsou jasné: kdo vyhraje, půjde do čtvrtfinále. „Myslím si, že jsme dostatečně silní na to, abychom to zvládli,“ burcuje vítkovický zadák Patrik Demel.

Série mezi pátým a dvanáctým týmem jen potvrzuje, jak moc je současná extraliga vyrovnaná. Úvodní duel na západě Čech rozsekl domácí Ondřej Beránek v prodloužení, o den později odpověděli Vítkovičtí výhrou 5:2. Nervy drásající třetí partii rozhodl v sedmé sérii nájezdů Roberts Bukarts, následně ale uspěly Karlovy Vary.

Tým, který na čtvrtfinálovou účast čeká šestnáct let, balancoval nad propastí. Tíživou situaci ovšem zvládl na podtrženou jedničku. „Je to play off, jede se na krev. Vůbec jsme nemohli myslet na to, že prohráváme. Do zápasu jsme šli způsobem, že hrajeme o život. Všichni v kabině jsme k tomu přesně takto přistoupili,“ těší slovenského útočníka Dávida Grígera.

„Kdybyste se mě po třetím zápase zeptali, jestli bude povedený trip, když jednou v Ostravě vyhrajeme, řekl bych, že ano. Bereme zápas, což je super, ale teď budeme hrát doma a připravíme se na to. Budeme nachystaní na 110 procent,“ hlásí dvougólový střelec ze čtvrtého klání.

Právě jeho mužstvo bude mít nepatrnou výhodu domácího prostředí. „Nečekali jsme nic lehkého. Každý by to chtěl nejraději ukončit po třech zápasech, ale v této lize nemůžete podcenit nikoho. Jsou to strašně těžké zápasy. Vítkovice jsou velmi nepříjemným soupeřem, mají skvělé hráče, takže ta utkání jsou jako přes kopírák. Je tam hodně soubojů před brankovištěm a z toho padají ubojované branky. Pořád je to o jednom gólu,“ ví Gríger.

V historii extraligového předkola hrály Karlovy Vary rozhodující pátý zápas jen jednou, v roce 2011 padly se Slavií 1:3. Naopak Vítkovice musely ve stejné fázi soutěže do rozhodující bitvy už čtyřikrát.

Na jaře 2013 odehrály v Českých Budějovice na deset let nejdelší zápas v extraligové historii. Ostravany tehdy spasil v čase 113:51 slovenský útočník Peter Húževka. O čtyři roky později Ridera padla. Ticho v Ostravar aréně způsobil plzeňský David Stach, jenž zápas ukončil v 95. minutě.

Covidové play off v sezoně 2020/21 Vítkovice zakončily neúspěšným pátým zápasem předkola s Kometou, v následujícím roce ale vyřadily Olomouc v čele s hvězdným Davidem Krejčím. Resumé modrobílých v pátých zápasech předkola je 2:2. Co přijde tentokrát?

„I když jsme čtvrté utkání prohráli, tak si myslím, že jsme v pohodě. Šli jsme do toho s tím, že série bude dlouhá. Potkávají se dva vyrovnané mančafty, takže je to 2:2 a neklesáme na mysli,“ říká útočník Vítkovic Jan Hladonik.

„Myslím si, že jsme dostatečně silní na to, abychom to zvládli,“ přidává se Patrik Demel. „Dokázali jsme si to už tím procesem, kterým jsme si v posledních dvou měsících prošli. Postavili jsme se nepřízni osudu, překážkám a dokázali jsme si, že to jde. Zocelilo nás to jako tým a toho využijeme ve čtvrtek,“ dodává obránce.