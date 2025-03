Motor putuje dál: spasitel Gulaš. Doudera ve druhém overtimu trefil čtvrtfinále s Pardubicemi

To byl thriller! Českobudějovičtí hokejisté se topí v euforii, v níž vítají čtvrtfinále play off a ve kterém jdou na Pardubice. Motor se blížil konci sezony, scházela poslední minuta třetí třetiny na dorovnání manka, hledal se spasitel. Našel se! Milan Gulaš, kdo jiný… Lídr týmu brilantním způsobem srovnal na 2:2, zařídil prodloužení. V Jihočeši spálili hromadu šancí, přesto trefili jackpot. Obránce Milan Doudera si udělal výlet a v čase 84:33 rozpoutal masivní oslavy.

Bílé Tygry do předkola nechcete. Proč? Protože jsou fantomem úvodní části vyřazovací soutěže. V extraligové historii Severočeši vyhráli rozhodující duel čtyřikrát po sobě, aniž by jediný prohráli. Až do včerejška. V klíčovém boji prokázali pevnější nervy Jihočeši, kteří naopak v předkole evidovali jen samé prohry. Až na čtvrtý pokus v předkole uspěli a Tygry odklidili z cesty.

Od první do předposlední bitvy téhle sady platilo, že kdo vedl, ten taky zvítězil. Liberci ve vyprodaném čtvrtečním večeru zprvu přála klika se štěstím dohromady. A zrovna při vedoucím gólu. Končila první minuta, když T.J. Melancon víceméně naslepo napřáhl od modré, vypálil mimo bránu, ovšem puk si našel pravou nohu Róberta Lantošiho a od ní kotouč proletěl pod horní tyčku branky překvapeného Milana Kloučka.

Hosté si nemohli přát lepší úvod a domácí horší. Na hráče Motoru sedl mrak, a i když zapsal mnohem více střel, vyložené šance počítali Tygři. Jen Michal Bulíř spálil dvě tutovky, v perfektní šanci pálil těsně vedle i Jaromír Pérez. Což hosty mrzelo, protože v 18. minutě Nick Olesen vložil šikovně hůl do střílené nahrávky Šimona Kubíčka a Budvar aréna šílela nadšeným rykem.

Kapitán jako zachránce

Další faktor, o němž se v přípravě obou týmů mluvilo jako o klíčovém, byly přesilové hry. Zatímco Jihočeši nezužitkovali čtyři výhody, Pešánovi svěřenci vrátili protihráče dřív z trestné při své druhé převaze. Tomáš Filippi z vrcholu kruhu trefil Jaroslava Vlacha, jehož mohutné tělo bránilo ve výhledu Kloučkovi, liberecká almara si zpracovala puk a poslal jej do branky. Běžela 26. minuta.

Další minuty se nesly ve znamení marného budějovického dobývání, hosté nasadili svá těla jako ocelové bloky do všech střel a řady přihrávek, s čímž vydrželi téměř až do samého konce. Budějovická střídačka dvě a půl minuty před koncem odvolala Kloučka z pracoviště, hráči Motoru obléhali ofenzivní zónu, ale přes živý modrý les se dlouho nemohli propracovat. Šlo vidět, jak hráči vyhlížejí Milana Gulaše a očima jej prosí, ať něco vymyslí…

A on vymyslel! A jak! Lídr týmu si vyjel od hrazení, před ním byl však Radim Šimek. Těžký, zkušený soupeř. Ale Gulaš kapitána Tygrů ošálil, Šimek měl krátkou hůl, puk mazanému protivníkovi nevypíchl a za vteřinu už byl pověšený v brance Petra Kváči. Čas? 59:09…

Euforie v hale by se dala krájet na kila, Milan Gulaš zažíval skvělé okamžiky velké osobní slávy. „Velké emoce, samozřejmě. Šel jsem trochu do rizika, ke konci třetiny byl už špatný led. Poslední hráč do stahovačky, to vždycky smrdí nějakým průserem, na masce byl výborný screen a já to jen potřeboval trefit technicky k tyči,“ popisoval mazák v televizním rozhovoru.

Prodloužení bylo jen pro silné nátury, zvlášť budějovičtí příznivci trpěli po nekonečné porci nevyužitých šancí. Šlo zhusta o velké tutovky. Olesen, Toman, Valský… Jen namátkou autoři spálených příležitostí. Vše bylo zapomenuto poté, co Milan Doudera ve druhém nastavení vyrazil po pravém křídle a nekompromisně zavěsil.

Motor začne sérii v Pardubicích v úterý a ve středu.