Varaďa oživil Vítkovice, přesto končí v předkole: Jsme hrdí na kluky, jak to odmakali

Prohrál první extraligovou sérii od neúspěšného finále s Třincem v roce 2018. Přesto trenér Václav Varaďa mohl resuscitaci Vítkovic považovat za zdárně dokončenou. Jistě, že ho po těsném pádu 2:3 v posledním zápase předkola proti Karlovým Varům přemohlo zklamání. Mužstvu přesto odevzdal medicínu, kterou potřebovalo. „Věřím, že si z toho hráči vezmou jen to nejlepší do další sezony,“ pokýval hlavou stratég a sportovní manažer ostravského klubu.

Dobrovolně spadl do hluboké jámy, ze které nebylo vidět na světlo. Když Václav Varaďa s asistentem Alešem Krátoškou v polovině ledna převzal Vítkovice, našel klub v extrémně složité situaci. Hrozila mu baráž, v nejhorším období nabalil deset porážek v řadě, nadějí proto zrovna neoplýval.

Uznávaný mistr taktiky sáhl do kádru příchody brankáře Dominika Hrachoviny, obránce Joea Leahyho nebo útočníka Martina Hanzla. Všichni příchozí měli zásadní podíl na následném vzestupu odsuzované party, která se ze suterénu vyškrábala až do předkola. Zvýšila si sebedůvěru, zlobila po základní části pátou Energii, sadu natáhla na pět bitev. Postup si ovšem ze západních Čech nakonec neodvezla.

„Dobrá série, chtěl bych poděkovat hráčům, jak se vydali. Rozhodovala jedna branka, play off se láme ve speciálních týmech, které nám úplně neštymovaly. Jsme ovšem hrdí na kluky, jak to odmakali,“ cenil si přístupu mužstva Varaďa.

Dvojnásobný mistr světa vštípil svěřencům tvrdou disciplínu, tou je ostatně proslulý. Dbal na každý detail, zvýšil intenzitu tréninků. Dril se vyplatil, mančaft se dokázal za pět minut dvanáct vymanit z těžkých starostí, vyšvihl se výš. A Varaďa tak znovu prokázal, že hokeji rozumí. Nemusí mít kolem sebe sběr hvězd, aby doručil výsledky.

„Byli jsme u týmu dva měsíce, ty bych chtěl hodnotit. Byly výborné. Hráči si ukázali, že když budou k jednotlivým utkáním přistupovat s nasazením a vervou, štěstí se obrátí na jejich hokejky. Play off pro nás začalo měsíc a půl zpátky. Jsme rádi, jak jsme se dostali do předkola a hráli o postup do čtvrtfinále. Velmi si toho vážíme,“ přiznal Varaďa, že navzdory vypadnutí musí umístění v celkovém kontextu brát s pokorou.

Vítkovičtí v závěrečném utkání po nevydařené první třetině nesložili stan, v kempu protivníka naopak rozdělali táborák a upekli srovnání. Jenže bylo znát, jak se hosté vyčerpali náročnou poutí směrem k předkolu. Ta mužstvo pochopitelně stála síly, zásobárna nebyla nekonečná. Ostrá morálka na tryskomyši z Karlových Varů nestačila.

Výkon v červených otáčkách se nutně musel projevit. „V jednu chvíli se nám zranilo osm hráčů. Látali jsme to, jak se dalo. I to zkrátka sport přináší,“ připomenul Varaďa.

Bude zajímavé pozorovat, co s týmem udělá v letní pauze, která mu dodá veličinu, jakou od ledna postrádal – čas. Sestavu může doplnit k obrazu svému, fyzicky Ostravany připraví na atak vyšších příček. S pouhým uzdravením nemocného pacienta se totiž nespokojí.