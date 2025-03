Boje o čtvrtfinále. Doudera vystřelil Motoru postup, Vary těsně před koncem poslal dál Jiskra

O finální osmičce týmů, které si zahrají čtvrtfinále play off Tipsport extraligy, je rozhodnuto. České Budějovice ve druhém prodloužení skolily liberecké Bílé Tygry díky trefě Milana Doudery a vyhrály 3:2. Znamená to tedy, že Jihočeši narazí na Pardubice. Karlovy Vary v utkání s Vítkovicemi spasil pouhé dvě minuty zákaldní hrací doby Vít Jiskra po výsledku 2:1. Energie tak změří ve čtvrtfinále síly s Kometou Brno.

Drama na jihu ukončil Doudera ve druhém prodloužení

(stav série: 3:2)

České Budějovice dokonaly postup do čtvrtfinále. V rozhodujícím pátém duelu série předkola s Libercem utkání nepřinesla vítěze. Pouhých 51 sekund před koncem základní hrací doby srovnal kapitán Milan Gulaš. Rozuzlení přišlo až ve druhém prodloužení, kdy z pravé strany prostřelil libereckého gólmna Petra Kváču zadák Milan Doudera. Jihočeši se v další fázi play off utkají s Pardubicemi.

Hlasy trenérů

Ladislav Čihák (Motor): „Byla to strašně vyrovnaná série. Narazili jsme na velice silného soupeře v soubojích a individuálních dovednostech. Nebylo to vůbec jednoduché. V první třetině jsme byli asi o něco málo lepší my, ve druhé Liberec. Třetí byla vyrovnaná, tlačili jsme se za vyrovnáním a jsme moc rádi, že nám to tam v závěru padlo. Ve čtvrté a páté třetině si za tím náš tým šel, tlačili jsme a točili jsme pořád čtyři lajny, abychom měli dostatek sil. Za postup jsme moc rádi.“

Filip Pešán (Liberec): „Dnešní zápas demonstroval celou sérii. Každý tým si vybral své slabé i silné dny. Tentokrát to bylo padesát na padesát a délka zápasu tomu odpovídala. Dvakrát jsme vedli, byli jsme padesát vteřin od postupu, ale pak Milan Gulaš ukázal, že je to pořád famózní hráč. V prodloužení domácí převzali otěže hry. My už jsme točili jen pár hráčů, kteří zápas dohrávali, a hrozili jsme jen z ojedinělých brejků. Soupeř vyhrál zaslouženě, gratuluji mu k postupu.“

Vary po 16 letech mezi NEJ osmičkou, Jiskra rozhodl

(stav série: 3:2)

Karlovy Vary pokračují. Západočeši si po napínavé sérii s Vítkovicemi zahrají čtvrtfinále. V čase 58:01 vzal na sebe zodpovědnost Vít Jiskra, jenž prostřelil gólmana Dominika Hrachovinu. Energie se tak po dlouhých 16 letech podívá mezi nejlepší osmičku týmů play off, kde se utká s brněnskou Kometou. Václav Varaďa s Ostravany končí už v předkole.

Hlasy trenérů

Pavel Patera (K. Vary): „Série byla v každém zápase o jednom gólu. Na obou stranách byli dobří gólmani. Dneska jsme do zápasu vstoupil dobře, dali jsme jeden gól. Ve druhé třetině jsme udělali pár chyb. Vítkovice byly lepší a zaslouženě vyrovnaly. Třetí třetina byla o jednom gólu, nám se ho podařilo vstřelit. Byli jsme dnes šťastnější a jsme rádi, že postupujeme dál, protože Vítkovice byl velmi těžký a dobrý soupeř.“

Václav Varaďa (Vítkovice): „Chtěl bych klukům poděkovat za dobrou sérii, za to, že se vydali ze sil. Chtěl bych pogratulovat i soupeři, že se dostali dál. Musím říct, že jsme takhle dlouhou sérii čekali. V těch zápasech to bylo hodně vyrovnané, láme se to ve speciálních týmech, ale kredit klukům, jak to odmakali.“