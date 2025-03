Vypjaté zápasy mě baví, těší se Moták na Spartu. Minulé play off? Daleká historie

V minulém play off to s Třincem za stavu 0:3 na zápasy vypadalo bledě. V dalších dvou partiích ale manko snížil a v šestém pokračování vymyslel těžko uvěřitelný thriller. Voženílkovo senzační vyrovnání v čase 59:59,8 přineslo prodloužení, poté rozhodl David Cienciala. Klíčový duel v Praze byl ještě dramatičtější, skončil až zkraje čtvrtého přídavku. Křepčili znovu Oceláři, kteří si o pár dnů později došli pro pátý Masarykův pohár za sebou. „Už je to za námi. Je to prostě daleká, daleká historie,“ vytěsňuje vzpomínky trenér Zdeněk Moták.

Co se vám prohnalo hlavou, když bylo jasné, že ve čtvrtfinále narazíte na Spartu?

„Každý soupeř je těžký. Teď je to samozřejmě násobeno tím, že Sparta vyhrála základní část. A hrála ji dobře, výborně. Získala spoustu bodů, její herní projev byl výborný. Já jsem se díval na závěr zápasu Budějovic s Libercem, náš bývalý hráč Milan Doudera nás poslal na Spartu. (usmívá se) Já jsem rád, mě takové vypjaté zápasy baví. Klukům v kabině jsem to ráno říkal. Myslím si, že oni jsou taky rádi.“

Může být psychická výhoda na vaší straně, když jste Spartu v posledních letech pokaždé vyřadili?

„Myslím si, že ne. My se musíme připravit na každého soupeře a také na to, v jakém stádiu se on nachází. Určitě se připravíme, ale to, co bylo, je už dávná historie.“

V nynější sezoně jste se Spartou včetně osmifinále Ligy mistrů hráli už šestkrát. Co na ni platí?

„Problém je v tom, že poslední utkání jsme spolu odehráli někdy 20. prosince. Budou to tři měsíce, takže je nebudeme mít nasledované z našich zápasů, ale spíše z těch dalších. Čekají nás kvalitní utkání, soupeř do toho hned v prvním zápase vletí. Ale my se taky o to budeme samozřejmě snažit. Série bude po všech stránkách emotivní nejen pro hráče, ale i pro fanoušky a ostatní lidi kolem.“

Museli jste přes předkolo, zatímco Sparta odpočívala. Je výhoda, že jste v zápasovém zatížení?

„Obojí může být výhoda. Oni odpočívali, vyfreshovali se a možná si na nás připravili i nové věci, se kterými se budeme seznamovat v prvním zápase. Asi není úplně výhoda, že jsme rozehranější.“

Před sezonou i během ní Sparta pořádně posilovala. Bude silnější než v minulých letech?

„Soutěž se hodně vyrovnala. Celkově přišli do extraligy výborní hráči. Samozřejmě i do Sparty, která je lepší, vyhrála základní část a má Pohár Jaroslava Pouzara. V dlouhodobé části to byl určitě nejlepší a nejtěžší soupeř.“

V médiích také padlo, že nejslabší Třinec za poslední roky vyzve nejlepší Spartu za poslední léta. Jak vám to zní?

„Nijak. Jestli má někdo názor, ať si ho vysloví. Samozřejmě poté za něj musí nést zodpovědnost stejně jako v minulých sezonách. Tohle nechci komentovat, mně je to celkem jedno.“

Kromě Jakuba Jeřábka, který se v sérii s Litvínovem zranil, jste v plné síle?

„Jsme.“

V útoku máte k dispozici patnáct zdravých hráčů. Už máte jasno, koho postavíte?

„Já poměrně jasno mám, ale víte co... Já vám to stejně nemůžu říct.“ (usmívá se)