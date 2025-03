Mlejnek: Zranění Kašeho bylo fatální. Co dál? Osobně chci mít jasno do konce týdne

Litvínovu nebylo přáno. Na konci prosince dokonce vedl tabulku hokejové extraligy. V roce 2025 však vyhrál jen šest zápasů z jednadvaceti a skutálel se na sedmou příčku. „Zklamání je velké,“ neskrývá trenér Karel Mlejnek, který s Vervou dokončil svou třetí sezonu. Loni se probojovali z předkola do semifinále. Ještě předtím se do něj protlačili až z jedenáctého místa a vypadli s Třincem. Letos taky. Jenže ambice měli o dost vyšší. Takže neúspěch.

Jako by se spiklo všechno negativní. Klíčové opory kosila zranění. Mužstvo už se nedalo do kupy, což se ukázalo jako zásadní. Litvínov táhlo pár jedinců, další je nedokázali nahradit. „Nikdo už nevrátí postup Třince. Ale předkolo kluci zvládli na naše možnosti velmi dobře,“ říká litvínovský kouč Karel Mlejnek v rozhovoru pro deník Sport a iSport.cz.

Jaké stopy ve vás zanechal výsledek sezony?

„Odpověď je krátká a jednoduchá: Velké zklamání. To nepopírám. Vždycky se počítají konečné cíle, což respektuju. A po vyřazení je zklamání opravdu velké. Na druhou stranu si myslím, že za kluky a realizačním týmem jde i určitá sportovní stabilizace klubu v delším časovém úseku necelých tří sezon, co jsme tým vedli. Byl bych strašně rád, aby Litvínov pokračoval v nastoupeném trendu. Předpoklady k tomu jsou.“

Zdravotně jste byli rozbití, vypadávali klíčoví lídři. Když se zdálo, že se osud může změnit, přišly další rány, další porážky. Vypadá to, že všechno špatné se sešlo najednou.

„Každý tým v extralize procházel negativními obdobími. I zdravotními. U nás to bylo stejné. Zranění Davida Kašeho v prosinci v Plzni vidím jako fatální, společně se zraněním Adama Poláška ve stejnou dobu. Byli to klíčoví hráči, chyběli nám do půlky ledna. Nastoupili poprvé až 17. ledna ve Vítkovicích. To byl velký zásah. Do toho hrál Ondra Kaše neustále se sebezapřením a vypadli i další. Petr Koblasa, který chyběl měsíc, než se vrátil do prvního zápasu předkola, McIsaac ani nenastoupil.“

Byli jste v tomhle nejvíc zranitelní?

„Promítla se tam hloubka a kvalita kádru. Vím, že to je voda pod mostem. Ale zastupitelnost hráčů ve vyšších formacích byla nižší. Kdyby ze spodku sestavy byla větší, nebo kdyby si o to další hráči říkali víc, mohlo to dopadnout jinak. Do toho ještě přišel disciplinární trest Čajkoviče po druhém utkání předkola. Byli jsme v těžké situaci.