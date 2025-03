Krejčík před sérií s Třincem cítí nervozitu i formu: Jsme dál. Konkurence na všech postech

Není z těch, kteří by hodiny nepřerušovaně vyprávěli. Zadák Jakub Krejčík jde příkladem hlavně svou hrou. S ním na hřišti má Sparta pohodu v defenzivě i přesah směrem do útoku. Třiatřicetiletý reprezentant patří k nejostřílenějším hráčům extraligy. Zdobí ho obětavost, zlaté mistrovství světa dohrával s mřížkou na obličeji poté, co mu kotouč v semifinále přelomil nos. S obdobnou nebojácností teď může počítat i sparťanský trenér Pavel Gross.

Stává se ještě, že hráče s vašimi zkušenostmi před play off přepadne nervozita?

„Ano, zdravá nervozita ve mně bývá, což je ale v pořádku. Dává mi totiž pocit, že o něco jde. Jakmile však vhodí rozhodčí puk na led, už se člověk soustředí.“

Nakolik budete čerpat ze zlaté jízdy na domácím mistrovství světa v loňském roce?

„Každé vítězství vám dá určité zkušenosti, cesta k úspěchu není nikdy stejná. Jde o věc, která mi pomůže. Navíc můžu nabyté informace předávat dál.“

Třeba to, jak být obětavý? Šampionát jste dohrával se zlomeným nosem.

„Šlo o hodně. Nechcete si nechat ujít takové zápasy, takže nebylo nad čím přemýšlet. Pokud by se podobná situace opakovala v play off, řešil bych ji úplně stejně.“

Cítíte, že jste jako mužstvo naladili formu?

„V průběhu sezony pracujete na různých detailech, což se nám dařilo. Začátek byl všelijaký, neměli jsme takovou konzistenci výsledků, ale ke konci jsme se v tomto ohledu zlepšili. Věřím, že jsme formu naladili.“

Nakolik pomůže minulá zkušenost při trpkém vypadnutí právě s Třincem?

„Určitě je dobře, když si tým projde nezdary a těžkými momenty. Myslím si, že v klíčových okamžicích tyto zkušenosti dokáže využít. Pak může dojít k vytouženému výsledku.“

Tím prvním je postup přes věčného rivala. Cítíte, že je Sparta dál než před rokem?

„Stoprocentně, právě už jen tím, čím jsme si prošli. Navíc jsme opět doplnili kádr. Na všech postech máme konkurenci, což je dobře, nutí nás to pracovat naplno na tréninku, všichni musí podávat výborné výkony.“

Stavíte se do pozice osobnosti kabiny?

„Máme v ní spoustu lídrů, ale když je něco potřeba, nebojím se to říct. Jinak se snažím jít příkladem hlavně na ledě.“