Přestupy v extralize ONLINE: Pardubice chystají posily, skončil Kloz | iSport.cz

12:20

PŘESTUP - V dresu úřadujících mistrů se český reprezentant dlouho neohřál. Útočník Andrej Nestrašil, který po neúspěšném návratu do NHL nastupoval za Třinec, odchází po dvou odehraných zápasech v Tipsport extralize do KHL, kde podepsal roční smlouvu s Magnitogorskem. „Andrej se netajil přáním vrátit se do Ruska, s vedením Magnitogorsku jsme byli v kontaktu delší dobu. Věc se ovšem neposunula do finální fáze, Nestrašil tedy přešel do Třince. Přičemž součástí dohody s Oceláři bylo, že pokud přijde dobrá nabídka, Andrej může do KHL odejít," řekl pro hokej.cz Vladimír Vůjtek mladší, hráčův agent, podle kterého není vyloučené, že Nestrašil nastoupí v dresu ruského týmu již v pondělí proti Ufě. Osmadvacetiletý rodák z Prahy si ve dvou premiérových startech v české elitní soutěži stihl za Oceláře připsat 4 kanadské body za gól a 3 asistence.