Postava podepsal v NHL! Ulovil ho Detroit, bojovat může i s krajanem Mrázkem

Právě Detroit byl od začátku v úzkém okruhu vážných zájemců, kteří si Postavovy služby nárokovali. Problém mohla vzbuzovat konkurence v podobě šampiona z MS do 20 let Sebastiana Cossy, o nějž stáli v roce 2021 Red Wings tak moc, že během draftu vymysleli dohodu s Dallasem za účelem posunu výš v pořadníku.

V systému organizace zároveň stále zůstává jiný úspěšný mládežnický reprezentant s USA Trey Augustine, další vysoko draftovaný brankář, jenž teprve v únoru oslavil 20. narozeniny. Bez ohledu na možné soupeře v boji o pozici jde pro Michala Postavu o významný úspěch, do NHL skočil po jedné mimořádné sezoně v extralize.

„Když brankář takhle raketově vystřelí, je dobrý si počkat ještě na příští sezonu, aby to potvrdil. Nebo ani ne potvrdil, protože on dovednosti má, ale aby se ve své výkonnosti ukotvil. Podle mě by to pro něj byl ohromný skok, aby šel rovnou do AHL. Ale zároveň je v laufu, takže by to mohlo vyjít,“ komentoval v nedávném rozhovoru zámořský zájem o Postavu bývalý brankář Pavel Francouz.

I proto se řešila smluvní varianta, kdy by Postava v případě nejisté budoucnosti na farmě zamířil pro příští ročník do Evropy. Konkrétní podoba kontraktu se všemi podmínkami však v tuto chvíli není známá.

Rodák z Valašského Meziříčí se přidal na seznam zástupců extraligy, kteří se z české kotliny posunuli rovnou mezi elitu. Alespoň smluvně. Stejnou cestu už letos absolvovali útočníci Michal Kunc (Olomouc – Utah), Eduards Tralmaks (Kladno – Detroit) a brankář Šimon Zajíček (Litvínov – Boston).

Podpis hned dvou nadaných maskovaných mužů prokázal, že česká gólmanská škola nadále produkuje enormní počet zajímavých jmen. V minulé sezoně do zápasového kolotoče NHL naskočilo hned devět tuzemských brankářů, což značilo absolutní rekord.

Postava odchytal za Kometu v základní části 42 zápasů s úspěšností 92,1 %. V play off vyšperkoval druhou hodnotu dokonce na 94 %, v kleci zvládl 17 duelů. Brnu vychytal první titul po sedmileté odmlce.