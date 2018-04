Ředitel ČT sport nepochybuje: Záruba od nás neodejde. Ani Dusík

Monopol České televize na extraligové vysílání je pomalu u konce, od nové sezony vstoupí do hry placený kanál O2 TV Sport. Jeho výkonný ředitel Marek Kindernay si v nové misi náležitě věří, ale to samé se dá říci o šéfovi ČT sport. Jiří Ponikelský rozhodně nepředpokládá, že by o své nejlepší komentátory či jiné kolegy přišel. „O Robertovi Zárubovi nepochybuju,“ reaguje pro iSport.cz.

Podle vyjádření Marka Kindernaye hokej na ČT zamrznul a O2 TV mu dodá nový impulz. Co si o jeho vyjádření myslíte?

„Já tu větu nečetl a nechci ji ani komentovat. Hokejový produkt u nás na ČT patří k nejlepším, které děláme. Hlavní dramaturg hokeje Robert Záruba tomu věnuje veškeré úsilí, sledovanost přenosů, hokejových pořadů a především divácká odezva negují to, co Marek Kindernay řekl.“

Berete to od něj jako záměrně vyřčenou proklamaci pro nové zákazníky O2 TV?

„Oni jsou v jiné situaci, než my. Diváci našeho programu hodnotí hokejové vysílání velmi vysoko, nejvíc ze všech našich produktů. On tyto komunikační nástroje holt musel využít. My jsme dostatečně sebevědomí, hokej na České televizi má více než šedesátiletou tradici, nejdůležitější sportovní akce máme pokryté, včetně play off extraligy. Uděláme všechno pro to, abychom našeho diváka bavili minimálně jako doposud.“

Marek Kindernay hovoří o multidimenzi, dává najevo vynikající technické zázemí O2 TV, mluví o různých vychytávkách – mikroportech na těle hráčů apod. Věříte téhle cestě?

„Omlouvám se, nechci to komentovat. My také do nové sezony chystáme novinky, každá televize bude o své diváky soupeřit. Pro ně je to vlastně dobře.“

Pojede si ČT sport dál to svoje, přenosy v zavedeném režimu, anebo ji nová konkurence nutí vymýšlet další zlepšováky?

„O vstupu nové televize do hokejové extraligy víme už delší dobu, jsme na ni připraveni, nadále se připravujeme. Nová sezona se rozjede na podzim, do té doby necháme diváky v očekávání. Krom jednoho dne (pátek) budeme dál vysílat program, na jaký jsou naši diváci zvyklí. V pátek po deváté večer pak dostanou kompletní servis reportáží ze všech stadionů, v neděli, především pak v zimě, připravíme program se dvěma přímými přenosy, opět doplněný o studio.“

V rámci možností jste tedy spokojený, jak dopadlo jednání BPA s oběma televizemi?

„Jelikož jsme na tom obě společnosti spolupracovaly delší dobu, hledali jsme východisko a s konečnou dohodou jsme spokojeni. Celkem chápeme, že liga chce víc peněz, že se tu nabízí prostory na placeném kanále.“

O2 TV dává najevo, že si opatří nejlepší hokejové komentátory, neznervózňuje vás tato rétorika?

„Zatím žádné náznaky nemám. Kolegové se o nové situaci baví, ale něco takového jako hrozbu odchodů, necítím. Exodus neočekávám.“

Robert Záruba zůstává na ČT sport na sto procent?

„O Robertovi nepochybuju.“

A co například Michal Dusík?

„Myslím si to samé. Žádné náznaky opravdu nemám a za svými lidmi si stojím.“