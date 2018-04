Pět otázek k extralize na O2 TV: Jak se podělí s ČT? Osloví také Zárubu?

Tipsport extraliga na O2 TV? Jiný formát a novinky, získá i Zárubu? • FOTO: Michal Beránek (Sport) Změnu hracího formátu, řadu novinek i možné komplikace pro kluby. I to přináší vstup televize O2 TV sport do českého hokeje, v němž se od příští sezony 2018/2019 podílí na vysílání společně s Českou televizí. Kdy dostane přednost nováček a kdy poběží hokej na ČT sport? Kdo bude tvořit komentátorský tým i výběr expertů a přesune se do něj také Robert Záruba? Podívejte se na nejpodstatenější otázky a odpovědi k novému formátu vysílání Tipsport extraligy.

Kdy a kolik přenosů bude O2 TV vysílat? Na vstupu televize O2 TV do hokejového světa vydělají zejména fanoušci. Ti mohli doposud sledovat přímý přenos z každého kola základní části i z bojů v play off. Televize O2 TV však odvysílá až 80 přímých přenosů za sezonu a další nabídne v play off, o které se podělí s Českou televizí. „O2 TV bude exkluzivně vysílat ve středu, v pátek a v sobotu. Zároveň nabídne i kompletní play off, kde se bude střídat s Českou televizí, ale v exkluzivní hrací dny a volbu. Celkem se na O2 TV objeví 80 přenosů za sezonu," přiblížil Marek Kindernay, výkonný ředitel stanice O2 TV Sport. Konkurenci pro Českou televizi, která odvysílá dva přenosy týdně, vítá také Jana Obermajerová, generální ředitelka BPA. Podle jejích slov může České televizi konkurenční prostředí prospět a zejména posunout celý český hokej kupředu. „Přinese to pro fanoušky více hokeje, předpokládám i různé formy televizního zpracování. Určitě se nebráním novému pohledu. Je to určitě dobře, protože ta profesionální slepota funguje u každého z nás, kdo pracuje s nějakým projektem dlouho. Věřím, že tam bude nějaké konkurenční jiskření, které bude prospěšné pro diváky," uvedla na středeční tiskové konferenci.

Jak se změní hrací formát soutěže? Vzhledem k exkluzivním přenosům O2 TV Sport bude výrazně poznamenán také celý herní formát Tipsport extraligy. Ta se bude nově hrát pět dní v týdnu. „Je to pro nás velká výzva, ale dokázali jsme na fotbalu, že jsme připraveni dělat přenosy kvalitně a věřím, že máme tak dobrý tým, že dokážeme dělat hokejové přenosy stejně kvalitně, jako je dělá Česká televize," uvedl Kindernay. Vedení O2 TV i České televize bude muset ještě jednat s vedením soutěže i zástupci klubů kvůli případným přesunům termínů. „Problém nastat může, ale budeme se snažit je s oběma vysílateli eliminovat. Už jsme absolvovali dvě jednání s ředitelem extraligy ohledně nasazování zápasů, abychom klubům nečinili více problémů, než je záhodno," uvedla Obermajerová. Úterní přenos poběží na ČT sport. Druhou volbu má v úterním kole O2 TV, která si z něho vybere středeční dohrávku. V pátek a v sobotu pak odvysílá utkání pátečního kola a jednu sobotní dohrávku. V neděli pak bude mít právo první volby ČT sport, kde ovšem mohou sáhnout ke dvojzápasu, kdy by jedno utkání mohlo začínat už od 13 hodin a druhé po jeho konci. Vedení O2 TV je však připravené jednat s ČT sport o sdílení záběrů a dalších materiálů. „My se nebráníme spolupráci s Českou televizí a určitě by bylo pro oba dva subjekty výhodné, že bychom si sdíleli materiál," ví Kindernay. Schéma vysílání základní části:

ÚTERÝ – Exkluzivně vysílá ČT sport – 1. volba z úterního kola

STŘEDA – Exkluzivně vysílá O2 TV Sport – 2. volba – dohrávka úterního kola

PÁTEK – Exkluzivně vysílá O2 TV Sport – 1. volba z pátečního kola

SOBOTA – Exkluzivně vysílá O2 TV Sport – dohrávka pátečního kola

NEDĚLE – Exkluzivně vysílá ČT sport – 1. volba nedělního kola (možnost dvojzápasu) Časy vhazování: O2 TV sport (dle herního řádu), ČT sport (neděle – 15:00 a 17:00, při dvojzápase 13:00 – 15:00 a 17:00 – 18:30 a úterý – 17:20 – 18:20.

Jak se obě televize podělí v play off? Změna pak nastane ve vyřazovací části. Pokud jste vlastníky O2 TV, neunikne vám ani jedno utkání. V předkole play off a ve čtvrtfinále, kdy se hrají dva zápasy v jeden den, se obě televize v 1. a 2. volbě vystřídají. Když jedna ze sérií skončí dříve, budou obě televize vysílat zbylou sérii souběžně. Novinku přinese semifinále, v němž se budou obě série hrát v jeden den a obě televize se o jeho vysílání podělí. Finále už poběží na obou televizích souběžně, zatímco v případných zápasech play out a baráži o Tipsport extraligu se obě televize v pořadí voleb prostřídají, jako tomu bude ve čtvrtfinále play off. Výhodou pro O2 TV je fakt, že její program je výrazně flexibilnější, proto se klubům dokáže přizpůsobit. V jejích přenosech tak nedojde k tomu, kdy se čtvrtfinále mezi Libercem a Mountfieldem muselo hrát v sobotu od 11 hodin a ČT sport ho nemohla zařadit do vysílání. Schéma vysílání play off Tipsport extraligy: Zápasy o umístění a baráž – výběr 1. a 2. volby střídavě ČT sport a O2 TV Předkolo play off a čtvrtfinále - výběr 1. a 2. volby střídavě ČT sport a O2 TV, v případě dohrání jedné série oba vysílatelé souběžně Semifinále – sdílení obou vysílatelů – je možný i překryv první třetině se začátky v 17:00 a 19:00. Finále – souběžné vysílání obou vysílatelů

Bude O2 TV lovit i v ČT? Osloví Zárubu? Kdo bude hlavní tváří hokejové redakce a kdo ji bude tvořit? Kdo doplní komentátory v pozici expertů? Tyto otázky budou podle vyjádření O2 TV Sport zodpovězeny v nejbližších měsících. Některá jména už se ale rýsují. „V tuhle chvíli vám jména říct nemůžu, protože jsou ještě pod platnými smlouvami. Jména to budou pro novináře zajímavá a oznámíme je před začátkem soutěže. Bude to zhruba stejný počet jako ve fotbalové redakci, takže je to deset stálých redaktorů plus patnáct externistů," přiblížil Kindernay. Může se mezi nimi objevit Robert Záruba? „To nebudu komentovat," usmíval se výkonný ředitel O2 TV Sport. S jistotou ale podle jeho slov dojde na hokejisty, kteří ukončili aktivní kariéry a také na trenéry bez angažmá. „Musí tam být kvalitní jména a kvalitní experti," uvědomuje si.