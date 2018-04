Extraliga míří na O2 TV! Už od příští sezony nabídne tři přenosy týdně

Hokejisté Hradce se radují z postupu do semifinále extraligy • Barbora Reichová / Sport

Od příští sezony poběží play off i finále extraligy na O2 TV! • Barbora Reichová (Sport)

Zápasy hokejové Tipsport extraligy výhradně na ČT sport? Tomu je konec. Televize O2 TV se dohodla se společností BPA na nákupu kompletních práv pro českou nejvyšší hokejovou soutěž a vysílat ji bude už od příští sezony 2018/19. Na sportovním kanálu O2 TV Sport odvysílá během základní části až do roku 2023 přenosy ve třech hracích dnech týdně, zatímco Česká televize bude mít práva pouze na dva dny. Práva se vztahují i na vyřazovací část a finále extraligy, ve kterém se oba vysílatelé budou o zápasy dělit. Příchod nového partnera přinese i lepší finanční podmínky pro kluby.

Vedení televize tak rozšířilo svůj původní záměr vysílat jen domácí duely Sparty a Liberce. Na sportovní kanál O2 TV se tak stěhuje kompletní extraliga, ze které odvysílá tři přenosy týdně – ve středu, v pátek a v sobotu. To tedy znamená, že soutěž čeká změna televizního formátu. V úterý a neděli by měla vysílat zápasy Česká televize.

„Hokej je bezesporu jedním z nejpopulárnějších sportů, i proto jednání o rozšíření práv byla náročná a trvala déle než rok. Podařilo se nám získat ještě více hokeje pro naše diváky, kteří už od příští sezony uvidí všechny kluby z celé extraligy. V případě naší původní dohody se mohlo stát, že by fanoušek u nás například vyřazovací část neviděl, což by byla škoda,“ uvedla v tiskové zprávě Anna Lenerová, šéfka obsahu O2 TV.

Jak se budou vysílat zápasy extraligy od příští sezony Úterý: ČT sport

Středa: O2 TV Sport

Pátek: O2 TV Sport

Sobota: O2 TV Sport

Neděle: ČT sport

Play off: Právo první volby si budou střídat O2 TV Sport a ČT sport

Na změny ve vysílacím schématu se chystají také na Kavčích horách. „Úterý a neděle budou patřit Buly hokej živě s vybraným utkáním, v pátek nabídneme aktuální reportáže a zajímavosti ze zápasů v pořadu Buly a pondělní Hokej den poté zrekapituluje události, osobnosti a momenty týdne v českém hokeji,“ vysvětlil šéfkomentátor programu ČT sport Robert Záruba.

Kromě toho si Česká televize pojistila na stejné období práva na reprezentační zápasy včetně mistrovství světa i juniorských šampionátů.

Pro extraligové kluby je příchod nového televizního partnera velkým impulzem. „Týmy díky O2 TV získají více financí, které mohou investovat do rozvoje klubů, do mládeže či do aktivit pro fanoušky. Chceme se podílet na zlepšení celkového hokejového produktu,“ řekl výkonný ředitel O2 TV Sport Marek Kindernay, který zároveň prozradil, že fanoušky čeká řada novinek.

Fanoušci se tak mohou těšit na multidimenzi, kterou znají už ze zápasů fotbalové HET ligy i Ligy mistrů a budou více vtaženi do dění na ledě. „Díky multidimenzi máme výhodu, že se nemusíme bát souběžně hraných zápasů. Plánujeme využít atraktivnější záběry kamer, včetně mikroportů. Živé vysílání by měl doprovázet i pravidelný magazín. Vše bude také záležet na nové hokejové redakci, kterou už několik měsíců připravujeme,“ ujistil Kindernay.

Příchod nového extraligového partnera vítá také ředitelka BPA sport marketing Jana Obermajerová. „Ráda bych, aby na konci tohoto snažení byl spokojený divák, fanoušek hokejových klubů, kluby samotné i partneři hokeje. Věřím, že oba vysílatelé nabídnou to nejlepší z jejich televizního umění, aby co nejlépe zprostředkovali sportovní dění a atmosféru nejvyšší hokejové soutěže.“