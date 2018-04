Změna plánu! Hamrlík pokračuje ve Zlíně, tým povede dál se Svobodou

Předkolo play off odstartovalo soubojem mezi Olomoucí a Zlínem • ČTK

Boj o Moravu přináší předkolo play off mezi Olomoucí a Zlínem • ČTK

Zlínský brankář Libor Kašík byl v základní části jednou z hlavních opor týmu, který na něj bude spoléhat i v play off • ČTK

Olomoucký útočník Petr Strapáč se přes těsnou obranu Pavla Sedláčka snaží prosadit do zakončení • ČTK

V úterý i ve středu si fanoušci Zlína našli cestu do Olomouce v hojném počtu • ČTK

„Těší mě, že jsme se dohodli na pokračování spolupráce s dosavadní trenérskou dvojicí včetně Martina Hamrlíka, který se rozhodl dále pokračovat i přes zdravotní problémy. Sezona byla po sportovní stránce povedená a trenéři na tom měli velkou zásluhu,“ uvedl na klubovém webu generální manažer Martin Hosták.

Svoboda i Hamrlík podepsali nové roční smlouvy. Realizační tým rozšíří jednatel klubu a sportovní manažer Šolc, brankáře bude mít i nadále na starosti Richard Hrazdira.

Padesátiletý Svoboda s o šest let mladším Hamrlíkem působí na zlínské střídačce společně od listopadu 2016, kdy nahradili odvolaného Rostislava Vlacha a Juraje Juríka. V první sezoně se jim podařilo Berany bez větších problémů zachránit v soutěži, v aktuálním ročníku poté tým postoupil do předkola play off, ve kterém prohrál s Olomoucí.

„Přes prognózy před zahájením sezony jsme bojovali až do posledního kola o šestou příčku. Předkolo s Olomoucí se nám úplně nepovedlo, ale i tak si trenéři zaslouží pochvalu za povedený ročník. Hráli jsme atraktivnější hokej v pohybu s aktivním napadáním, což je moderní trend, a určitě v něm budeme chtít pokračovat,“ dodal Hosták.