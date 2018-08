Soči jsme prosr... sami. Lepší chvilky střídají horší, říká Szturc

Chtěli se teď proti vám ukázat i hráči z prvoligové Poruby?

„Řada kluků pořád patří k nám, k naší organizaci, hrají proti trenérovi. Kdykoliv může přijít situace, že přijdou zpátky nahoru. Hudec (Hudeček), Ila (Illéš), Jožko Baláž, Toman... Všechno mladí kluci, kteří nemají dveře zavřené. Ano, i tohle byl zápas, ve kterém se musí ukázat.“

Platí to i opačně? Jako motivace pro vás, abyste pro změnu neskončili o patro níž na farmě?

„Samozřejmě, když to nepůjde, stát se může cokoliv. To funguje všude na světě. Ať už je to extraliga, NHL, cokoliv. Musíte hrát dobře.“

Po minulém utkání se Soči, ve kterém jste vedli 4:0 a padli 4:6, jste dostali od trenérů kartáč a pořádně zabrat. Bylo to v tréninku znát?

„Se Soči jsme si to prosrali sami. Ze 4:0 jít na 4:6, i když je to mančaft KHL, nejde. Týden byl klasický přípravný. Podívali jsme se na to, rozebrali si to, trénovali jsme. Stále platí, že jsme v přípravě a chystáme se na 14. září.“

Je dobré, dostat takhle v přípravě ťafku?

„Je, každý si musí uvědomit, že ani za stavu 4:0 zápas nekončí. Zvlášť s týmem KHL. Napadalo nám to v přesilovkách v první třetině, nesmíme polevit, hrát furt stejně. Soči byla ťafka a poučení do ligy. Víc bych z toho drama nedělal. Ano, řekli jsme si k tomu svoje - s hráči, s trenéry, musíme se toho příště vyvarovat. Abychom takové zápasy, do kterých supr vstoupíme, takhle na konci prosrali.“

V přípravě jste hráli proti klubům KHL (Slovan 3:1, Soči 4:6), proti extraligovému Třinci (0:3, 1:3) i proti prvoligovým soupeřům (Havířov 3:2p, Vsetín 1:2, Poruba 6:2). Je znát rozdíl v síle soupeřů?

„Kdo na zápasech byl, musel vidět, že to rozdíl je. Potom je na každém z nás, jak se k tomu postaví. Samozřejmě, když hrajete proti KHL, tak je to prestižnější, chcete se poměřit s druhou nejlepší ligou světa. Kluby z první ligy se zase chtějí vytáhnout na extraligu. Musíme zvládnout obojí.“

Jaký je zatím váš pocit z přípravy?

„Lepší chvilky střídají horší. Soustředíme se na to, co chceme hrát. S Třincem jsme pět na pět nehráli zle, ale nebyli jsme produktivní, dostali lekci z přesilovek. Na tom se snažíme zapracovat. Tak, abychom byli připravení na ligu. Tam se začnou body počítat a tam to bude důležité.“

VÍTKOVICE – PORUBA 6:2 (2:0, 3:0, 1:2)

Branky: 10. Schleiss (P. Trška, Výtisk), 12. Szturc (Šidlík), 31. Zdráhal (Stránský, Szturc), 33. Mahbod (Olesz), 37. Tybor (Mahbod, de la Rose), 57. Roman (Tybor, D. Květoň) – 47. Hudeček (Illéš, J. Káňa), 54. Jankovský (Horák). Rozhodčí: Fiala, Koziol – Cirkl, Lederer. Vyloučení: 7:7. Využití: 1:1. Diváci: 700 (hráno v Multifunkční hale)

HC VÍTKOVICE RIDERA: Dolejš – de la Rose, Šidlík, Výtisk, P. Trška, Černý, D. Krenželok – D. Květoň, Roman, Tybor – Olesz, T. Jáchym, Schleiss – Kucsera, Mahbod, Dej – Szturc, Š. Stránský, Zdráhal

HC RT TORAX Poruba: Kůdela (od 32. Dvořák) – Dundáček, Ovčačík, Horák, Matějíček, Dresler, Cypas, Adam, Urbanec – J. Káňa, Hudeček, Illéš – Toman, Vymazal, Rubner – Jankovský, Zdeněk, Štumpf – Fojtík, Baláž, Ollender