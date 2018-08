Hradec v novém kabátu, protočilo se 25 hráčů. Jaké jsou nyní symboly týmu?

Vzpomínáte na ten termín, se kterým přišel ještě Peter Draisaitl? Ano, Mountfield hokej se mu říkalo. V překladu něco hrozně nepříjemného, přísně defenzivního, pro soupeře někdy i dost odporného, ale taky úspěšného. Něco, co vyhrálo 3:1. Dlouho se Hradcem tenhle termín nesl. A moc se neměnil ani po Draisaitlově odchodu. Ztratíš puk? Tak zpátky.

Tenhle postup se pak zdokonalil pod Václavem Sýkorou a Pavlem Hynkem. Dvakrát za sebou se tým prokousal do semifinále. V defenzivní taktice autobus byl Mountfield silný.

A přesto je léto 2018 symbolem nového startu. Jede se od nuly. Byla to nutnost, tým zestárl, parta kolem Jaroslava Bednáře, Jiřího Šimánka nebo René Vydareného se vydala na maximum. Do kýženého finále se neprocpala a každý další rok by to bylo jen těžší.

Pryč z ledu je Bednář, stal se z něj sportovní manažer. Odešel nejlepší střelec Rudolf Červený, kývl Slovanu Bratislava. Spartě se upsal nejproduktivnější obránce Blaž Gregorc a Detroitu gólmanská jednička Patrik Rybár. Na většinu klíčových postů se budou hledat nové tváře. „Pořád máme ale výborné a zkušené hokejisty, Petra Koukala, Romana Kukumberga, vzadu Dominika Graňáka, přišel Tomáš Linhart, Tomáš Vicnour, Dan Rákos. Věřím, že právě vedle nich se dostane na mladé hráče,“ hlásí trenér Tomáš Martinec.

Změnil se i přístup ke kondiční přípravě. „Trochu jsme se vrátili ke starším metodám. Tedy ne nikam do hokejového pravěku, ale určitě tady nejsme jen hodinu denně. Začali jsme třeba víc běhat, to úplně zvykem poslední dobou není. Když jsme nemuseli být zavřeni v posilovně, snažili jsme se dostat například ven na písek.

Chtěli jsme, aby příprava byla co nejpestřejší, hodně jsme hráli hry. Zároveň je ale potřeba říct, že neběháme pět kilometrů někde na ovále,“ vysvětluje Michal Tvrdík, nový kondiční kouč.

A projev na ledě? Je cítit, jak vítr fučí odjinud. Obránci se v přípravě dostávali kolikrát až na vrchol útočné formace, prolínali se s útočníky. „V pěti dopředu, v pěti dozadu, chceme po obráncích, aby hodně podporovali útok. Ale čeká nás pořád ještě hodně práce, aby všechno zapadlo do sebe,“ vysvětluje svůj postoj Martinec.

Celá organizace hry se změnila. Mountfield napadá, přestal couvat do svého zákopu na modré. „Chtěli bychom hrát daleko aktivnější hokej, než jsme hráli dřív.