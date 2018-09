Barometr tlaku v extralize: Sparta je jako papiňák, Kometa má pohodu

Tohle není pořadí favoritů ani seznam těch, kteří nejlépe posílili. Deník Sport sestavil 10 dní před startem Tipsport extraligy týmy do tabulky podle tlaku, aby si došly pro titul. O jedničce není pochyb, znovu Sparta, která se znovu hodně změnila a na jaře to bude už dvanáct let od chvíle, kdy vládla Česku naposledy. Dvojnásobný šampion z Brna může být v absolutním klidu.

Hlavně poslední dva roky je to stejné, v létě se hráči smějí, za pár měsíců na jaře vypadají, jako kdyby je někdo dusil v papiňáku. Ne každý se s extrémním očekáváním a akcentem na dokonalost vyrovná. Titul se tady žádá opravdu silně. Ze zdí, které jsou na začátku sezony bílé, v průběhu sezony najednou čtete nápis „titul“, téma vidíte všude. Pomoci k němu má po dvanácti letech letech Uwe Krupp, první cizinec (mimo Slováků) na trenérské lavici. Hodně záleží, jestli vydrží být hromosvodem, který všechno stáhne na sebe a kabinu udrží stranou. Herní kvalitu Sparta má, ale měla ji i v minulých letech, a nestačilo to.

Největší skok nahoru - Vítkovice

Zklamání hokejistů Vítkovic po vyřazení ve čtvrtfinále play off v sérii proti Kometě Brno • Foto Michal Beránek (Sport)

Když na to přijde, fotbalový požár z Ostravy umí pobláznit celou republiku. A hokejová vatra? Občas zadoutná, blafne, zhasne a tak pořád dokola. Vítkovice se pod Jakubem Petrem mění. Jenom by to už chtělo i lepší výsledek než jen konec ve čtvrtfinále, který je osmiletým maximem. V minulé sezoně přišel záchvěv naděje, úsek, kdy se dařilo v základní části. Měl by být už delší. Udržely se klíčové postavy, zůstal i brankář Patrik Bartošák, nikdo extra důležitý neodešel. Takže? Čekáte, jak se Petrova skládanka zase zlepší. Jen čtvrtfinále už by bylo zklamáním.

Kdy se Vítkovice dostaly do finále

2011 2. místo

2010 2. místo

2002 2. místo

1997 2. místo

1993 2. místo