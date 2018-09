Pozměněný Litvínov už nechce zažít baráž, přeje si být pravidelně v play off

Na pozici kouče přišel z prvoligové Slavie Milan Razým. Nahradil dočasného šéfa litvínovské lavičky Jiřího Šlégra, který v lednu vystřídal odvolaného Radima Rulíka. Po sezoně klub přijal rezignaci generálního manažera Roberta Kysely. V nové struktuře vedení se stal generálním ředitelem Šlégr a na pozici sportovního ředitele klub angažoval odchovance Josefa Beránka mladšího.

"Po minulé sezoně všichni očekávali změny, které nastaly. Podařilo se nám zaplaťpánbůh udržet extraligu, i když až v posledním zápase. Je to pro nás všechny obrovské ponaučení, že bychom už neradi něco podobného zažili. Prošli jsme obdobím reorganizace celého klubu. Vytvořili tři úseky - provozní, marketingový a sportovní," řekl Šlégr.

Cílem reorganizace je podle něj především koncepční práce. "Vypracovali jsme koncepci od tří do pěti let. Měla by to být takzvaná černožlutá kniha, kterou bychom se měli všichni řídit, jakým směrem bychom chtěli jít. Bude se dále rozvíjet. Na první straně by měla být transparentnost klubu, hned potom by měla být naší výkladní skříní opět mládež a v neposlední řadě každoroční účast v play off," podotkl Šlégr.

Pomoci k tomu má i kouč Razým, který v roce 2013 dovedl k titulu Plzeň. "Je pro mě ctí pracovat v klubu, který vychoval v minulosti takovou plejádu vynikajících hokejistů. Snažíme se vyladit formu, abychom do sezony vstoupili úspěšně. Byl tu dvakrát z posledních tří sezon strašák baráže, chtěli bychom se určitě vyhnout play outu a pokusili se dostat do play off," prohlásil Razým.

"Chceme předvádět hokej, který by hráčům, nám i fanouškům přinášel znovu spokojenost a měli jsme ze své práce radost. My jim můžeme zaručit, že se budeme snažit podat co nejlepší výkon. Výsledek se zaručit nedá. Chceme hrát útočně, být konkurenceschopní. Do Litvínova se dříve nejezdilo lehce pro body a to chceme obnovit," doplnil šestapadesátiletý kouč.

Litvínov jde do sezony s navýšeným rozpočtem okolo 100 milionů korun. "Chceme poděkovat skupině Unipetrol, že jsme s Benzinou podepsali nový tříletý kontrakt i po takto těžké sezoně, kdy jsme nevěděli, co nastane. Už dnes nemůžeme říkat, že jsme s rozpočtem podprůměrní," uvedl Šlégr.

Po těžkém ročníku nové vedení pečlivě pracovalo na udržení opor a posílení. "Ocitli jsme se v situaci, kdy jsme měli po sezoně podepsaných jen sedm hráčů. Jsem rád, že se nám podařilo udržet kapitána Michala Trávníčka, který je jednoznačným lídrem, a také Lukeše, Mikúše, Hunkese, Baránka, Sörvika, Gerháta a Jurčíka. Byli to klíčoví hráči na svých postech," řekl Šlégr.

Verva podepsala talentovaného Myšáka

Největší posilou je útočník Jakub Petružálek, který se vrací po třech letech od zisku historického titulu v roce 2015. "Posouvá to náš klub do jiných parametrů. Podepsali jsme dlouholetou smlouvu, což je další aspekt toho, že nemíříme jenom do příští sezony, ale do let budoucích," připojil Šlégr.

Po roce se vrátil gólman Jaroslav Janus, který v minulé sezoně chytal za Liberec. Při zranění Davida Petráska doplnil tým gólman Miroslav Hanuljak (naposledy Freiburg). Přišli také beci Jan Ščotka (Pardubice), Ladislav Romančík (Trenčín) a útočník David Tůma z Kladna.

Do týmu se z juniorky zařadil šestnáctiletý talentovaný útočník Jan Myšák, který podepsal s Vervou čtyřletou smlouvu. Může se stát nejmladším hráčem v historii klubu, který nastoupí v nejvyšší soutěži.

V současné době drží rekord Robert Reichel, který v roce 1987 začal svou hvězdnou kariéru debutem v 16 letech, dvou měsících a 27 dnech. "Bylo by hezké, kdyby se to povedlo. Ale nekoukám na to. Chci se dostat stabilně do týmu a udržet se tam celou sezonu," prohlásil Myšák.

Tým naopak opustili gólman Pavel Kantor, obránci Jakub Čutta, Jiří Gula, Florian Iberer, Karel Pilař, Zbyněk Sklenička a útočníci Ondřej Havlíček, Marek Růžička nebo Michael Vandas.

Litvínov se začal soustředit na větší propojení prvního týmu s mládeží. "Zřídili jsme poradní orgán sportovní komisi. Jejím cílem je, aby řešila napříč klubem, jak se vyvíjí naše mládež. Budeme se snažit vytipovat talentované hráče, které bychom mohli už v raném věku podepsat a začlenit do A-mužstva," dodal Šlégr.