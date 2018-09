Nedvěd o Spartě: Jsme perfektně naladění. S Kruppem si rozumíme

Novou sezonu odstartují ve skvělé formě. Sparťané si během letního pilování hry na extraligu připsali celkem sedm vítězství z deseti zápasů. O parádní zakončení přípravy se postaraly na turnaji ve Štýrském Hradci, kde nejprve po výhře 4:2 nad domácím výběrem postoupili do finále, ve kterém následně ovládli celou akci vítězstvím 4:0 nad švýcarským Rapperswilem. „Turnaj v Rakousku byl takovým vyvrcholením povedené přípravy. Pevně věřím, že se v sezoně dočkáme pozitivních výsledků,“ doufal trenér Jaroslav Nedvěd.

Jak se realizační tým Sparty ohlíží na letní přípravou, kterou jste zakončili na turnaji v Grazu?

„Bylo to dlouhý, ale řekl bych, že jsme za těch sedm týdnů odvedli spoustu práce. Dali jsme si záležet na kondičních, taktických, i technických věcech mužstva. Pevně věřím, že se dočkáme pozitivních výsledků. Hlavně doufáme, že už se nám nikdo nezraní. Po návratu z Grazu budeme mít den volna a od úterý se už budeme jen připravovat na začátek extraliga.“

Řekl byste, že jste během léta splnili všechny cíle, které jste si s týmem vytyčili?

„Dá se to tak říct. Plus minus jsme se vrhli na všechno, co jsme potřebovali. Na něčem jsme pracovali víc a na něčem míň. U některých věcí se to protáhlo, protože chvíli trvalo, než si to hráči zažili. Konec přípravy však neznamená, že máme hotovo a odteď už jenom budeme čekat a mlsat. Před námi je extraliga. Řekl bych, že jsme na sezonu dobře připravení, ale pořád může přijít nějaká situace, která se nám nebudeme líbit. Takže se na to případně zaměříme a lépe na tom zapracujeme.“

V přípravě jste hodně dbali i na fyzickou zdatnost týmu, viďte?

„Myslím si, že jsme se vrátili k některým praktikám, které nejsou moc populární a v přípravě trochu víc bolí. Hokej je fyzicky náročný sport. Hra, která zkrátka bolí. Po této těžší přípravě bych řekl, že kluci jsou v tomto směru na sezonu víc připravení.“

Jaká bude podle vás největší zbraň Sparty v nové sezoně?

„Široký vyrovnaný kádr plný zdravých nadržených kluků, který milují hokej a chtějí vyhrávat.“

Na mužstvu byla vidět v přípravě velká chuť a bojovnost. Berete to jako velké pozitivum do sezony?

„Určitě. Bojovnost je jedním z atributů, které k hokeji patří. Je to takový standart, který se od profíků očekává. My ale doufáme, že to ve Spartě naladíme na týmovou strunu. Jak se říká, aby všichni táhli za jeden provaz. Musím říct, že v tom jsme problém neměli. Díky týmové spolupráci se nám právě lépe pracovalo. Jak už jsem říkal, sedm týdnů bylo dlouhých, ale s pozitivní náladou, která v týmu je, nám to rychle utíkalo.“

Od každého trenéra jsem si něco vzal...

Byl jste z nějakého hráče příjemně překvapen?

(přemýšlí) „Odpíchl bych to od toho, že přišel nový trenér, se kterým přišly i nové věci. Všichni museli zbystřit pozornost. Nejde jen o tréninky vedené v angličtině, ale i o trošku jiný přístup. Kluci, kteří měli třeba nějakým způsobem zajetý koleje, museli trochu odbočit, něco předělat, nebo se přiučit novému. Neřekl bych tedy, že mě někdo překvapil, ale zkrátka každý pracoval tak, jak měl. Mladí kluci i zkušenější hráči potvrdili, že pro mužstvo mají velký přínos. Každý má v týmu svou roli. To máte jako lego. Stavebnice vám spadne, když vám bude chybět pět kostiček. Myslím si, že na začátek sezony jsme perfektně naladění. Moc se těším.“

Proběhnou v sestavě ještě nějaké škrty v sestavě, nebo zahájíte sezonu se současným kádrem?

„Chtěli bychom mít v sezoně širší kádr. Takže začneme s aktuální soupiskou. Samozřejmě se stane, že někteří hráči budou během utkání sedět v obleku na tribuně, ale i přes širokou soupisku v týmu platí stále konkurence. Všichni tedy dostanou šanci se ukázat.“

A jak je na tom situace v brankovišti?

„Věřím, že v brankovišti nebudeme mít problém. Přišel k nám Matěj Machovský, který chytá výborně. Navíc máme mladého perspektivního gólmana Davida Honzíka. Řekl bych, že si oba vytvořili kamarádský vztah. Tvoří výbornou dvojici.“

Sezona teprve začíná, ale jak vám během přípravy vyhovovala spolupráce s Uwe Kruppem?

„Přiznávám, že mě první tři dny s Uwem bolela hlava. Jsem zvyklý se anglicky domluvit na dovolené, ale když jsem začal čtyři hodiny denně v tomto jazyce o něčem přemýšlet, tak to trošku bolelo. (směje se) Už jsem se však rozmluvil a chytil. Je to v pohodě. S Uwem si rozumíme. Věkově jsme si blízko, máme rodiny s dětmi. Bavíme se o spoustě jiných věcí, než je hokej. Když ale přijde řeč na něj, tak oba máme rádi aktivní, bruslivý styl, který chceme předvádět ve Spartě. Řekl bych, že i hráčům to vyhovuje.“

Už se o vás dokonce vzhledem k vaší výšce říká, že Spartu nyní vede spojenectví dvou věží…

„Ano… To by se tak dalo nazvat. (směje se) Někde jsem četl, že je Uwe o centimetr větší. On se pro změnu dočetl, že jsem vyšší já. Nikdy jsme se neměřili a není to pro nás rozhodující. Uwe je prostě hlavní trenér, já pomáhám a sděluji mu své poznatky. Naší spolupráci si po prvních měsících pochvaluji. Může se stát, že přijdou situace, kdy bude mít každý jiný názor. Je v pořádku, když se trenéři občas neshodnou, takový je hokej. Nicméně doufám, že na to nepřijde. Opravdu jsme si sedli.“ (usmívá se)

Jste spokojený s klidnou povahou, kterou je Krupp pověstný?

„To je jedna z věcí, která mi vyhovuje. Ač jsem byl na ledě trochu vznětlivější, tak na střídačce jsem rád, když ti hráči cítí, že je trenér v klidu a věří jim. Ostatně při zápase odvedou většinu práce oni. Při tréninku je můžeme nějak ovlivňovat, ale v zápase záleží hlavně na nich.“

Obohatila vás již něčím vaše dosavadní spolupráce?

„Každá spolupráce mě nějak obohatila. Hokej už je vesměs nějak vymyšlený. Je to o přístupu. Mně se například dobře spolupracovalo s Jirkou Kalousem, zkušenosti jsem hodně čerpal od Franty Výborného. Od každého jsem si něco vzal. Uwe má například obrovské zkušenosti ze světa, ze kterých mohu čerpat.“