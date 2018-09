Sparťan Pech: Tým je dobře připravený. Já však stále bojuji s angličtinou

Po několika měsících strávených pod trenérem Uwe Kruppem jste ještě stále nedoladil anglický jazyk?

„Částečně trenérovi rozumím. Základní pokyny jsou v pohodě, ale když začne komunikovat v souvětích, tak než si to přeložím v hlavě, začnu se ztrácet. Opravdu s tím mám problém. Když něco dořekne a začne další větu, tak jsem fakt ztracený. Pokyny na ledě jsou ale vesměs stejné, takže tomu už poměrně rozumím, ale je to boj. Je třeba se učit.“

Děláte nějaká cvičení pro zlepšení angličtiny?

„Chodil jsem do konce srpna k učiteli angličtiny. To mi hodně pomohlo. Kluci z kabiny mi taky radili, abych si pouštěl filmy v angličtině. Nechci se vymlouvat, že na to nemám čas, ale když přijdu domů, věnuju se svým čtyřem dětem a manželce. Večer si sedneme a na chvíli koukáme na televizi, ale abych se potom ještě učil, to už se mi fakt nechce. Já věřím, že časem si na to zvyknu.“

V dresu Grazu nastoupil váš bývalý spoluhráč ze Sparty Curtis Hamilton. Zkoušel jste s kanadským útočníkem prohodit pár slov?

„Jasně, už na rozbruslení jsem na něj pokřikoval. Moc se mu však zdravit nechtělo. Potom už to ale bylo dobrý. Snažil jsem se ho zeptat, jak se má, ale to víte. S mojí angličtinou to nemám lehké.“ (usmívá se)

Jak byste zhodnotil vybojovanou výhru 4:2 nad Štýrským Hradcem?

„V první třetině jsme se trochu hledali, když jsme po úvodní brance hned dostali gól. Ve druhé jsme si vytvořili vedení, které sice ještě soupeř snížil, ale dobrým hokejem jsme si to pohlídali. Utkání s Grazem mělo úroveň a tempo. Samozřejmě se to neobešlo bez chyb. Měli jsme plno vyložených, ale neproměněných šancí. Na druhou stranu byl na tom stejně i soupeř. Z vítězství se mohli při troše štěstí klidně radovat oni.“

Třetí třetinu jste však odehráli solidně a soupeře jste do svého pásma pustili jen minimálně…

„Po celý zápas jsme se snažili hrát agresivně, dobře napadat a nepouštět soupeře do žádného přečíslení. Ve třetí třetině jsme toho docílili. Navíc jsme zamezili vyloučení a i díky tomu vyhráli a postoupili do finále turnaje.“

Úvod sezony musíme nakopnout co nejlépe

Zbývá vám ještě jeden přípravný zápas, ale jak se ohlížíte za letní přípravou Sparty?

„Hlavní suché tréninky byly těžké. Franta (František Ptáček) nám dával pěkně do těla. On a my všichni ale víme, proč to dělal. Sílu, vytrvalost a pořádnou fyzičku musíme mít. Můžu říct, že jsme všichni makali naplno. Nikdo nic neodflákl. Potom na ledě to hodně ovlivnil nový trenér. Každý se chtěl předvést v nejlepším světle, aby dostal šanci.“

Myslíte, že jsou trenéři spokojení?

„Řekl bych, že ano. Přípravné zápasy jsme odehráli solidně. Kromě teda utkání s Pardubicemi (1:3), které jsme hráli opravdu hrozně. Jinak si ale myslím, že jsme na tom fyzicky a herně dobře. Všechno ukáže průběh sezony. Byl bych rád, abychom ji nakopli co nejlépe.“

Její začátek vás čeká už příští týden. Jistě se již nemůžete dočkat, viďte?

„Samozřejmě, že se těšíme, až to všechno začne. Hlavně doufám, aby se nám povedl začátek. Když se nám podaří udělat nějakou vítěznou šňůru, tak se dostaneme ze stresu a trochu si oddychneme. Po dvou minulých sezonách se budou média a fanoušci jistě hodně zajímat. Hlavně poslední nebyla vůbec dobrá. Zřejmě nejhorší, kterou jsem ve Spartě zažil. Budeme se snažit to odčinit.“