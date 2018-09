O2 TV vtrhne do extraligy. Už je jasné, čím se chce lišit od České televize

Hokejoví fanoušci musí být nadšení. Od nové sezony Tipsport extraligy si na televizních obrazovkách užijí více zápasů. Se vstupem O2 TV do vysílání české nejvyšší soutěže se ze tří možných zápasů za týden zvýšil počet na pět. V úterý (pokud se bude hrát) a v neděli bude utkání vysílat Česká televize, ve středu (pokud se bude hrát v úterý), v pátek a v sobotu pak O2 TV.

„Hokej je jedním z obsahů, který přivádí nejvíce diváků placené televizi. Kvůlivšem platformám jako Netflix nebo HBO si mají možnost sestavovat vlastní program. Kdežto sport je jediný, který zůstal živý a má obrovský potenciál k budování placené televize. Funguje to tak všude ve světě, funguje to i u nás, proto stále rozšiřujeme portfolio a přinášíme našim předplatitelům stále více možností, kde sport uvidí naživo,“ poznamenal Kindernay.

Hokejový tým O2 TV z největší části sestavoval zkušený komentátor Jan Homolka, který dosud působil na Eurosportu. Do role nových expertů se vpasovali bývalí hokejisté Jiří Tlustý, Petr Ton, Roman Málek a Jakub Koreis. Komentovat budou kromě Homolky také Tomáš Zetek, Jan Velart a Libor Basík. Celý přenos včetně studia proběhne přímo ze stadionu.

Hokejový tým O2 TV Sport: Komentátoři: Jan Homolka, Tomáš Zetek, Jan Velart, Libor Basík Reportéři: Tereza Kubíčková, Richard Tesař Experti: Jiří Tlustý, Petr Ton, Jakub Koreis, Roman Málek

Novinkou bude také lifestylový magazín Ice Time, který bude ve spolupráci s iSport.cz vysílán každé pondělí. Hokej se v něm ale přímo rozebírat nebude, spíše půjde o pohled do zákulisí týmů či hráčů. Dozvědět se v něm budete moct například, jakou hudbu poslouchají hráči v šatně a podobné perličky. „Hodně jsme se inspirovali pořadem Powerplay, který běží v NHL,“ přiznal Kindernay.

S velkou pravděpodobností se diváci do budoucna mohou těšit i na podobný pořad jako je ve fotbale oblíbená Tiki-Taka. „Hokej si zaslouží i zábavní formát, aby přilákal ještě více diváků. Určitě nad tím do budoucna uvažujeme,“ podotkl Kindernay.

V O2 TV si jsou moc dobře vědomí, že minimálně vyrovnat se tradičnímu hokejovému vysílání na České televizi nebude jednoduché. Mají v plánu dělat věci jinak. „Je určitě těžké jít proti produktu, který tady je 60 let jako ČT. Možná jednodušší roli jsme měli ve fotbale, kde to šlo líp,“ uvedl Kindernay ke konkurenci.

Jak se budou vysílat zápasy extraligy: Úterý: ČT sport

Středa: O2 TV Sport

Pátek: O2 TV Sport

Sobota: O2 TV Sport

Neděle: ČT sport

Play off: Právo první volby si budou střídat O2 TV Sport a ČT sport

Rozdíl bude například v komentování. Zatímco na České televizi funguje jeden komentátor a jeden expert, na O2 TV provedou zápasem dva komentátoři a expert dostane prostor jen ve studiu.

Od tohoto složení si Kindernay hodně slibuje. „Osvědčilo se nám to ve fotbale, protože to má mnohem větší energii. Expert vám kolikrát sice v zápase řekne něco zajímavého, ale zápas ztratí drajv. Hokej je od toho, aby měl energii a rychlost, dva komentátoři zápas rozproudí a expert dostane prostor v přestávkách.“

O2 TV přichystala k vysílání extraligy i jednu novinku. Jeden z hlavních rozhodčích bude mít na helmě kameru, která bude propojená s přímým přenosem. Na rozdíl od mistrovství světa nebude kamera na helmě tak výrazná, navíc bude propojená i se zvukem. „Bude tam synchronní obraz i zvuk z kamery. Tím pádem tam nebude to, co už diváci viděli - že tam uslyší jenom zvuk, ale uvidí i obraz,“ řekl Kindernay. V úvodu sezony však ještě novinka k dispozici nebude, v plánu je to od října.

O2 TV se ani nebojí na jména možná slabšího obsazení, než má hokejové oddělení České televize. „Je na nás, abychom vyrobili další nová velká jména. Třeba Honza Velart komentuje 16 let hokej na Nova Sport. Ať už znalostně nebo hlasovou barvou, je na úrovni Roberta Záruby. Stejně tak Honza Homolka nebo Tomáše Zetek, to jsou všechno zkušení komentátoři. Možná je to v lidech zakodexované kvůli tomu, že měli hokej zdarma, tak komentátory z ČT považují za lepší, ale tohle jsou stejně kvalitní komentátoři,“ dodal Kindernay.

O2 TV začne extraligové vysílání pátečním duelem Sparty s Mountfieldem HK, v sobotu pak naváže souboj Chomutova s Kometou Brno.