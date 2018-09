Pláněk před sezonou v Boleslavi: Je tady dobrý tým, aby se udělal úspěch

Proč jste si v létě vybral právě Mladou Boleslav?

„Hlavní důvod byl, že jsem chtěl po pěti letech změnit klub, změnit město, aby mě zkrátka začal hokej zase pořádně bavit. Ne že by mě to úplně nebavilo, ale bylo to pořád stejný, pořád dokola. Tady je to zase jiný stadion, jiní spoluhráči. Chtěl jsem vyzkoušet něco nového. Myslím si, že se to podařilo, protože je tady super parta, skvělí hráči doplnění výbornými posilami jako je Michal Vondrka nebo David Šťastný. Je tady dobrý tým na to, aby se mohlo něco uhrát. Mohlo by se podařit udělat nějaký úspěch a kvůli tomu jsem se taky rozmýšlel, abych sem šel.“

Jak jste se v Mladé Boleslavi zabydlel?

„Mám štěstí, že mám byt kousek od stadionu, asi šest minut pěšky. Město mi vyhovuje, není to nic velkého. Ideální pro mě i pro mou rodinu. Stadion je pěkný, útulný, kabina je pěkná. Nemám si na co stěžovat.“

S kým si v kabině zatím nejvíc rozumíte?

„Zatím kupodivu s těmi nejmladšími, protože v kabině sedí hned vedle mě, takže si s nimi rozumím nejvíc. Samozřejmě se ale bavím i ostatníma klukama, ale díky tomu, že sedíme kousek vedle sebe, tak se s mladými bavím asi nejvíc.“

Chodí za vámi mladší spoluhráči i s žádostí o rady?

„Tak já snad ještě tak starej nejsem, abych někomu úplně radil… Ale samozřejmě, když můžu, tak poradím.“

Došlo v kabině už na řeč o pikantní čtvrtfinálové bitvě mezi Mladou Boleslaví a Mountfieldem HK v roce 2016 (Boleslav vyhrála 4:2 na zápasy)? Tehdy to byla vyhrocená série, v níž se zranil David Výborný a následně ukončil kariéru.

„V kabině ani ne, ale teď jsme měli setkání s fanoušky a nějaký fanoušek mi tam něco ohledně toho říkal, tak jsem si na to hnedka vzpomněl. V kabině mezi hráči ale nic neproběhlo.“

Příprava je za vámi, jak jste připravený na ostrou sezonu?

„Doufám, že jsem připravený dobře. Letní příprava byla zase něco jiného, než jsme dělali v Hradci, ale každá příprava má něco jiného, abychom byli výborně připravení. Důležité je to nějak sladit na ledě, tam se to bude všechno rozhodovat.“

Martin Pláněk v přípravě: 8 zápasů 1 gól 1 asistence

V přípravě jste v devíti zápasech ani jednou neprohráli v základní hrací době. Hned čtyřikrát jste ale padli v prodloužení nebo na nájezdy, není to pro vás trochu strašák?

„Je to varování, abychom nedostali zápasy právě ani do toho prodloužení. (usměje se) Abychom vyhrávali v základní hrací době, bylo by to jednodušší.“

Jak by měla sezona vypadat, abyste byl spokojený?

„Byl bych spokojený, kdybychom se dostali do play off, vyhnula se nám zranění a byla pohoda v kabině, taková ta zdravá, ale ne zase úplně velká. Prostě bez nějakých větších hádek a podobně, jak to občas bývá, když se nedaří. Hlavně aby byl klid, aby se hrálo dobře a dařilo se.“

Máte do sezony nějaké osobní ambice?

„Jé, to jsem nikdy neměl a snad ani mít nebudu, protože bodů jsem v životě moc neposbíral. Když se mi bude dařit, budu jedině rád, ale žádné mety nemám.“