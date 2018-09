Pohled do zákulisí Komety! Jsme rodina, říká Zábranský. Jak funguje?

Hráči se na závěr tréninku chystají na nácvik samostatných nájezdů, on odchází z ledu a kývne na fotografa Sport Magazínu: „Pojďte, můžeme to udělat už teď, dokud jsou hráči na ledě,“ přesouvá Libor Zábranský akci, která měla původně proběhnout až poté, co hráči vyklidí pole.

Vejde do hráčské kabiny. Do bedlivě střeženého místa, kam se jen tak nikdo nestane. Tady pulzuje srdce Komety. Tady žije Kometa.

Statný chlap, z něhož proudí charizma, aniž by cokoliv řekl, ochotně pózuje u jednoho z plakátů na zdi. Na něm teklo na jaře roku 2017 šampaňské proudem, když se Brno vrátilo po 51 letech na hokejový trůn. O rok později dokázal klub triumf zopakovat.

A chce znovu!

Nemluví, sem tam se pousměje, ticho přerušuje jen cvakání fotoaparátu. „Ještě můžeme udělat jednu fotku tady,“ přechází přes chodbu do trenérského kamrlíku a na přání fotografa chytá do ruky ze stropu visící loutku čarodějnice, která má na sobě drobnou visačku s logem Komety.

Nemiluje, když je středem pozornosti. Nebo když se má fotografovat. Teď udělá výjimku. Popisuje, že čarodějnici dostal někdy před rokem. Pro štěstí. Je jasné, že čáry máry fungují. Soupeři se zatím marně snaží vykoumat, co by na sebevědomou Kometu platilo.

Soustřeď se! Bav se!

Ovšem to není magie. Nic shůry. Stojí za tím dřina. Týmový řád. A touha, kterou všechny kolem sebe nakazil právě on.

Navenek nepřístupný muž, jenž sám hokej hrával, dvakrát získal extraligový titul. Sám sebe popisuje jako introverta, i když podle hráčů to je spíš maska. A mediální zkratka. O tom ale později…

Ještě párkrát zamíří očima do objektivu. „Bylo by špatné, kdybych nebyl vidět. I když moje povaha by byla nejraději, kdybych nebyl vidět vůbec,“ popisuje Zábranský s lehkým úsměvem své pocity. „Ale je to tak, v říjnu to bude čtrnáct let, co jsem v této pozici, a Kometa je se mnou strašně spojená. Tak to prostě je a já tu roli takto musím vzít. A respektuju to.“

I proto se chová jako profesionál. A Sport Magazínu povolil nahlédnout do brněnské hokejové kuchyně.

Přibližně pětiminutová akce je u konce, do šatny se začínají trousit hráči. Hned u vchodových dveří míjí dva nápisy na stěnách.