Olomouc našla střelce. Chci od sebe vždy maximum, řekl dvougólový Irgl

Individuální letní příprava vám evidentně svědčila, co?

„No, kdybyste věděli, jak jsem se cítil první třetinu, tak byste asi mluvil jinak... (směje se) Neměl jsem nohy, dech, nic. Strašně jsem se trápil, pak jsem to naštěstí rozjezdil.“

A jak! U druhé branky jste našlápl na modré a nikdo už vás nechytil...

„Čekal jsem, jestli někdo najede se mnou, že bych mu to dal na druhou tyčku do prázdné, ale nakonec jsem to udělal jinak. A u toho prvního mi to dobře dal Koloušek (Petr Kolouch), musel jsem střílet z první, protože beci šli proti mně. Gólman to možná ani neviděl.“

Tři body jsou na úvod hodně důležité, co?

„Vstup do sezony je důležitý, za tři body jsme rádi. Když nechytnete začátek a začnete nějakou špatnou sérii, není to nic příjemného. Z tohoto pohledu velká spokojenost, ale čeká nás ještě 51 kol. Je teprve začátek, máme pořád na čem pracovat, byla to dneska spíš plácaná než hokej. Start sezony je vždycky strašně těžký, protože všichni mají spoustu sil. Není to moc o nějaké hokejové kvalitě, spíš o štěstí, komu tam něco spadne.“

Vám hned dvakrát. Role střelce jste se zhostil výborně...

„Každý je rád, když dá gól. Na druhou stranu je ta sezona obrovsky dlouhá, takže bych to nepřeceňoval.“

Vnímáte ta očekávání od fanoušků nebo trenérů, že od vás chtějí branky?

„Já si spíš sám na sebe vytvářím zbytečný tlak. Vždycky jsem maximalista, a pokud budu hrát a fyzicky stačit, budu chtít od sebe to nejlepší. Od trenérů není až takový tlak, protože jsme spíš parta bojovníků. Od toho se musíme odpíchnout.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 10:39. Irgl, 24:56. Irgl, 50:38. Kolouch, 51:46. J. Knotek Hosté: 21:32. O. Beránek Sestavy Domácí: Konrád (Lukáš) – Vyrůbalík (C), Škůrek, Ondrušek (A), J. Galvas, Staněk, Jaroměřský, Švrček – Laš, J. Knotek (A), J. Káňa – Burian, Kolouch, Irgl – Holec, Skladaný, Jergl – Ostřížek, Mráz, V. Tomeček. Hosté: F. Novotný (Závorka) – L. Vágner, Krejčí, Podlipnik, M. Rohan (A), Kovačevič, Šenkeřík, Šafář – T. Rachůnek, Balán (A), Flek – O. Beránek, Gríger, Kohout – Lapšanský, Skuhravý (C), Gorčík – T. Mikúš, Kverka, Stloukal. Rozhodčí Šír, Lacina – Jindra, Zika Stadion Zimní stadion Olomouc Návštěva 4723 diváků

