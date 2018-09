Frodl při debutu v extralize uhájil nulu. Chtěl jsem udělat dojem, řekl gólman

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: HC Škoda Plzeň - HC Bílí Tygři Liberec 4:0. Severočechy skolil na úvod dvougólový střelec Denis Kindl VŠECHNA VIDEA ZDE

První zápas, vítězství a ještě s nulou. Kolik vás to bude stát?

„Bude to drahé. Asi nebudu úplně prozrazovat sazebníky, ale ještě jsem vypsal něco za svůj první zápas, jako většina kluků v kabině. Ještě nula, takže nic levného. Ale nějak mi to ani nevadí.“

Dlouho jste přitom čekal na svůj první zákrok. Uklidnil jste se, když přišel?

„Nebudu tvrdit, že jsem byl před zápasem úplně v klidu. Přece jenom jsem věděl, že to je moje premiéra v extralize, nějaká nervozita tam byla. Ale jakmile člověk do toho s prvním vhazováním vletí, tak to spadne. Samozřejmě je lepší si na to hned ze začátku sáhnout, hezky si udělat nějaké zákroky, dostat se do pohody. Pak už by to mělo jít. Ovšem myslím, že jsem v pohodě asi byl, když jsem nedostal gól. S klukama jsme nějaké závary zvládli a děkuju i jim, že mi s tím pomohli. Vyhráli jsme suverénně.“

Plzeň - Liberec: Denis Kindl po krásné akci Gulaše zvyšuje na 4:0

Kdy vám bylo nejhůř?

„Jednu věc asi nepovím, nebezpečných střel bylo víc. Některé jsem neviděl, prolétly kolem, byly tam přihrávky do prázdné brány, které ten hráč netrefil nebo s pomocí kluků jsme to zvládli zažehnat. Nejtěžší chvíle byl celý tenhle zápas. Premiéra před plzeňským publikem, chtěl jsem zanechat dojem. Je z toho výhra, co víc si přát.“

O tom, že nastoupíte, jste se dověděl den předem. Spal jste dobře?

„Těšil jsem se, samozřejmě. Je to takový splněný sen, odmalička, když jsem začínal hrát hokej. Pro každého hráče je cílem extraliga, pak se můžou přidávat další. Jsem rád, že mám v prvním zápase hned nulu. To je jak z říše snů.“

Tatranek vám ovšem diváci jako dřív na Slavii zatím moc nenaházeli...

„No, ale pomalu se to zvedá. Něco tam bude, na nějaké dva dny mi to vystačí. Přišlo ještě víc lidí než na přípravu, okoukali to a příště už pojedou bomby.“ (směje se)

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 02:05. V. Němec, 04:14. D. Kindl, 11:25. Kracík, 51:13. D. Kindl Hosté: Sestavy Domácí: Frodl (Milčakov) – J. Kindl (A), Čerešňák, Allen, L. Kaňák, Pulpán, Vráblík – Nedorost, Novotný, Gulaš (C) – Stach, Kratěna, Indrák (A) – D. Kindl, Kracík, V. Němec – Straka, Kodýtek, Eberle – Pour. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd (A), Doherty, Ševc, Havlín, T. Hanousek – Ordoš, P. Jelínek (C), Bulíř (A) – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – Lakatoš, Redenbach, Valský – L. Krenželok, J. Vlach, Teplý. Rozhodčí Mrkva, Pražák – Gerát, Hynek Stadion Home Monitoring Aréna Návštěva 6777 diváků