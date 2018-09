Oblíbenec fanoušků Sparty Jarůšek: Rychle vidím rudě. Pro mě je to dobře

V nové sezoně si už udělal dva zářezy. Oba z předbrankového prostoru, tam je totiž Richard Jarůšek jako doma. Jedna šikovná teč v přesilovce, pak dorvání puku za čáru silou. To on umí. Obrovitý vousáč s vizáží rváče přišel do Sparty loni v listopadu. Fanoušci si ho okamžitě zamilovali. Není divu. Nikdy nic nevypustí a spíš než by prohrál, puk raději sežere.

Příznivci Sparty si vás díky obrovskému nasazení, bojovnosti a taky důležitým trefám rychle oblíbili. Vnímáte jejich přízeň?

„Jasně, jsem za ni moc rád. Když jsem loni přišel, chtěl jsem Spartě pomoct nahoru. Gólově to šlo, ale neposunulo nás to. Teď jedeme od znova. Myslím, že fanouškům se líbí hlavně můj styl s nasazením a emocemi.“

Taky milují vaše divoké oslavy se skoky do mantinelu.

„To už je třešnička na dortu. Jsem ale taková povaha, každý gól si rád oslavím. Baví mě dát najevo emoce, jinak to vlastně ani neumím. Do každého zápasu jdu s tím, že ho musím vyhrát. Když k tomu ještě třeba pomůžu gólem, je to úžasné.“

Umíte prohrávat?

(přemýšlí) „Hodně těžce. Vlastně asi neumím. Nedokážu to skousnout. I když porážky k hokeji patří – nejsme kapela, abychom pořád vyhrávali. Pokud se to stane, snažím se na to rychle zapomenout, hodit za hlavu a zase být v pohodě.“

Mít sebevědomí nahoře je pro váš výkon asi základní věc, že?

„Ano, na tom všechno stojí. I sebevědomí vám ale v zápase kolísá. Něco se dvakrát nepovede, nesmí vás to však rozhodit.“

Máte nějaký fígl, jak se třeba po dvou nevydařených kličkách nesesypat a zkusit ji i potřetí?

„Kdybych byl podělanej, nepovede se to. Nesmíte na to myslet, musíte se naučit to okamžitě vypustit. Klíčem je myslet pozitivně, je to ale hrozně těžké.“

Na ledě chcete maximum od sebe i spoluhráčů, až fanaticky chcete dávat góly, taky občas umíte být trochu sobec. Jste si vědom, že s vámi nemusí být úplně jednoduché hrát?

„Jo, asi to tak bude. Naštěstí k sobě dostávám spoluhráče, kteří to berou a mají to podobně.