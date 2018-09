Bolesti hlavy jsou pryč, Hemský řeší budoucnost: Hokej, nebo konec?

Zdravotní potíže už jsou minulostí, Aleš Hemský stojí na rozcestí - co dál s hokejovou kariérou? • Barbora Reichová (Sport)

Před rokem se Aleš Hemský těšil na sezonu v Montrealu. Nadšení ale spadlo na nulu po sedmi zápasech. Rána a konec. Otřes mozku. Teď trénuje v Americe, jen smlouvu v NHL zatím nedostal. V rozhovoru pro La Presse připustil i možnost, že by se vrátil do Česka. „Byl jsem zraněný, v minulé sezoně jsem toho za Canadiens odehrál málo,“ chápe, že se o něj kluby neperou. Dušan Salfický, generální manažer Dynama, by ho bral hned. Ale tlačit na slavného odchovance nebude. „Trénoval úplně naplno, tady problém nebyl. Jsem rád, že je v pořádku. Ale trnu, kdyby měl riskovat zase svoje zdraví,“ tvrdí Hemského otec Petr v rozhovoru, který najdete v zamčené části článku.