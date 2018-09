Smoleňák se vrací do Hradce. Počká na angažmá jako Novotný

Nyní byl jedenatřicetiletý útočník bez angažmá, jednal s několika kluby v Česku i v zahraničí, ale nic nedopadlo. „Situace taková, že stále jen trénuji, makám a připravuji se naplno, abych byl nachystaný hned naskočit. Věřím, že brzy najdu tým, který o mě bude stát,“ říkal ještě na začátku týdne pro isport. Spekulovalo se o tom, jestli nepočká na laso z ciziny v dresu prvoligového Kladna, místo toho se ale domluvil s Mountfieldem.

V Hradci se prodloužení smlouvy s bývalým kapitánem reprezentace řešilo od začátku sezony. Nakonec tuhle akci generální manažer Aleš Kmoníček veřejně odpískal. „Vedení klubu se rozhodlo Radka nepodepsat. Jestli to bylo chybné rozhodnutí, ukáže až čas,“ sdělil ve svém okénku na webu, kde reaguje na dotazy fanoušků.

Situace se ale nakonec otočila. Prý by ovšem nemělo jít o akci do konce sezony, Smoleňák se v Česku rozehraje před odchodem do ciziny podobně jako Jiří Novotný v Plzni. Rozhodně může Hradci v této chvíli pomoci, i kdyby za něj nastupoval třeba jen dva týdny.

Mountfield shání někoho, kdo mu nakopne střelecký motor, mohutný útočník je typem hráče, který dovede protlačit puk do branky i z té nejnepřehlednější mely. „Jsem připravený každý den. Tím, že jen trénuji v Kladně a cítím se nachystaný, můžu naskočit v podstatě kdykoliv,“ říkal před pár dny. V akci by tak měl být už v neděli proti Olomouci.