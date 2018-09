Litvínovský bek Ščotka o Myšákovi: Je paráda vidět, jak se hokejem baví

NEJMLADŠÍ STŘELCI ČESKÉ EXTRALIGY Rostislav Olesz (10. 10. 1985) 16 let a 11 dnů

21. 10. 2001 (Slavia-Vítkovice 6:4/třetí gól (1+1) – 16. kolo) Jan Myšák (24. 6. 2002) 16 let, 2 měsíce a 28 dnů

21. 9. 2018 (Pardubice-Litvínov 2:6/první gól (1+0) – 3. kolo) Dominik Kubalík (21. 8. 1995) 16 let, 4 měsíce a 20 dnů

10. 1. 2012 (Plzeň-Č. Budějovice 6:4/čtvrtý gól TS – dohrávka 18. kola) Jaromír Pytlík (25. 9. 2001) 16 let, 5 měsíců a 4 dny

1. 3. 2018 (Vítkovice-Hradec Králové 4:2/první gól zápasu – 50. kolo) Pavel Zacha (6. 4. 1997) 16 let, 5 měsíců a 7 dnů

13. 9. 2013 (Třinec-Liberec 1:4/první střela, první gól zápasu – 1. kolo)