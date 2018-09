Bartošák rozdával fórky: Takhle to dopadá, když někam přijede Ostrava!

Takže takhle to dopadá, když někam přijede Ostrava?

(směje se) „Samozřejmě je to nějaká euforie z toho, že jsme vyhráli první tři zápasy. Musíme ale zůstat pořád dole, v neděli začínat zase úplně od nuly, ale když člověk vyhraje takový zápas, zvlášť tím způsobem, jakým jsme ho vyhráli, tak si to potom užívá. Hlavně jsme ukázali obrovskou vnitřní sílu, že jsme zápas nevzdali, a i když nám na začátku třetí třetiny nepřálo moc štěstí, moc jsme si nevytvářeli šance, tak jsme se prostě kousli a pořád jsme věřili, že vyhrajeme.“

Výhra se gólově zrodila v posledních pěti minutách. Vy jste měl ale v průběhu utkání spoustu práce. Jak se vám chytalo?

„Osobně se mi chytalo dobře, až na ten gól, trochu jsem střelu podcenil. Připadalo mi to jako přihrávka, když mu to z hokejky vyletělo po zemi. Asi jsem to trošku podcenil a podjelo mi to pod nohou. To si trošku vyčítám, ale na konci dne jsme vyhráli. Kluci to zase parádně otočili. Osobně se mi chytalo výborně, až na tu jednu malou chybičku.“

Ještě v 54. minutě jste prohrávali. Věřil jste pořád, že byste zápas mohli otočit?

„Věřil jsem, já věřím vždycky. Na začátku třetí třetiny to bylo trochu ovlivněno tím, že jsme hráli tři oslabení. Parádně jsme to tam ale ubránili. A věřit se musí vždycky. I kdyby nás tlačili do konce zápasu, i kdybysme vyrovnali třeba v poslední minutě, v posledních 30 vteřinách, tak pořád je to vyrovnání. Člověk musí věřit pořád a já se víry nějak nevzdávám, když prohráváme jen o jeden gól.“

Na Mladé Boleslavi bylo znát, jak moc chce zápas urvat, připsat si první body v sezoně. Jak cenné je to vítězství?

„Určitě je hodně cenné. Jak už jste říkal, Boleslav musela zápas vyhrát. Taky hráli výborný hokej a šlo na nich vidět, že chtějí první body, ale my jsme to houževnatostí a hokejovým umem nakonec přetlačili.“

Jak vám pomohlo, že jste na zápas jeli už ve čtvrtek a přespali v Poděbradech?

„Pomohlo nám to hodně. Kdybychom jeli až v den zápasu a měli pět šest hodin v nohách, tak bysme třeba neměli energii v těch posledních pěti minutách. Naštěstí jsme energii měli a tři body jsme dali. Myslím si, že to byla velká výhoda a na konci zápasu se to odrazilo. Energie jsme měli víc než Mladá Boleslav.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 34:56. Klepiš Hosté: 54:37. Trška, 55:57. Kucsera, 58:22. D. Květoň Sestavy Domácí: Kantor (Krošelj) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kurka – Šťastný, P. Musil, Klepiš – Látal, Žejdl (A), Orsava – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – P. Kousal, Najman, Martin Procházka – Pabiška. Hosté: Bartošák (Dolejš) – Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Výtisk (A), Trška – Szturc (A), O. Roman, Tybor – Olesz (C), Lev, Schleiss – Dej, Mahbod, D. Květoň – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal. Rozhodčí Hejduk, Bejček – Ondráček, Špringl Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 2519 diváků