Novopečený táta Will: Rodina je nejvíc, ale nechtěl jsem tahat domov do práce

Změnil pátek váš pohled na hokej?

„Ne, nezměnil. Pro člověka je rodina nejvíc, ale hokej je u mě v těsném závěsu. Miluju ho, dělám ho už od malička, takže se nic v tomto ohledu nezměnilo.“

Výhru nad Třincem jste určitě chtěl vychytat i pro dceru Lauru, že?

„Je to tak. Byl jsem hrozně vděčný už za to, že kluci vyhráli v Chomutově. Proti Třinci jsem pro ní chtěl vychytat. Jsem hrozně rád, že jsme to zvládli a máme tři body.“

Nebylo pro vás přece jenom trochu těžké se na zápas soustředit?

„Jsme profesionálové. Chtěl jsem vyhrát i pro ni, dával jsem do toho maximum, což dělám pokaždé. Člověk musí ze života přepnout. Každý má své problémy a je to to samé, jako když si nechcete tahat domů práci. Teď jsem si nechtěl tahat domov do práce. Samozřejmě je to velká životní změna… To nejkrásnější, co se vám může stát. Možná i proto nevidím důvod, proč bych z toho měl být nějaký rozhozený.“

Žádná oslava narození asi ani nebyla, že?

„Nebyla. Věřím, že bude. Musí se to zapít. Je sezona a není čas na jančení, ale věřím, že si se mnou kluci přiťuknou. Alespoň do jedné a druhé nohy si snad dáme. Na druhou stranu jsme profíci a není čas na to něco slavit tři dny. Nejlíp to oslavím tak, že vychytám další výhru.

Teď k týmu. Co se za týden změnilo? Posledně to bylo bez gólů a bez bodů, teď dvě výhry.

„Každý věděl, že to nebylo ideální. Dělali jsme pro výhru všechno, ale občas to je prostě tak, že i když se člověk snaží na maximum, nevyjde to.“

Byla i vzhledem k dvěma porážkám příprava na páteční a nedělní zápas nějak rozdílná?

„Příprava je pokaždé stejná. Máme tu nejlepší organizaci a nejlepší trenéry, kteří nám dávají sto procent. Naprosto jim důvěřujeme a když člověk někdy maximálně chce, tak se to nepovede. Jako se nám nepovedly první dva zápasy. Jsem hrozně rád, že jsme tak silní a dokázali jsme odpovědět a to rovnou dvěma výhrami. Teď zbývá jen pokračovat dál.“

Jak vaším pohledem vypadala výhra nad Třincem?

„Jsem hrozně rád, že jsme ten zápas zvládli. Bylo to strašně těžké utkání. Zrychlili jsme hru a hráli jsme velmi zodpovědně, což pro nás v naší situaci bylo stěžejní. Zbytečně jsme nevymýšleli a rovnou jsme obraceli kotouče nahoru. Rychle jsme je dojížděli v pásmu a to bylo hlavní. Abych byl upřímný, zase tolik práce jsem neměl. Kluci hráli výborně, blokovali střely a ani jsme nebyli tak často u nás v pásmu.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. Bulíř, 33:43. M. Kvapil, 44:12. Ševc, 49:31. Redenbach Hosté: 18:04. Adamský Sestavy Domácí: Will (Schwarz) – Stříteský, Derner, Doherty, Šmíd (A), Havlín, Ševc – L. Hudáček, P. Jelínek (C), L. Krenželok – Lenc, Bulíř (A), M. Kvapil – Valský, Redenbach, Ordoš – Teplý, Lakatoš, J. Vlach – M. Zachar. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – M. Doudera, Krajíček (C), Adámek, D. Musil, Haman, Gernát – Chmielewski, Marcinko, Roberts Bukarts – Svačina, Cienciala, Adamský (A) – Hrňa, Viedenský, Dravecký (A) – O. Kovařčík, M. Kovařčík, Hladonik – R. Vlach. Rozhodčí Hribik, Horák – Jindra, Zíka. Stadion Home Credit Arena, Liberec Návštěva 5 629 diváků