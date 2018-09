Miškář boduje, v Hradci se chytil: Ale pevné místo ještě nemám

S Chomutovem, Zlínem i Olomoucí jste potvrdili roli favorita. Bylo to těžké?

„Olomouc byla teď naposledy hodně houževnatý soupeř. Všichni tři jsou si podobní, mají tam dost nepříjemné kluky, kteří vás dohrávají, museli jsme makat, nenechají vás vydechnout. Kdybyste polevili, využijí toho. Je moc dobře, že jsme všechny tři porazili.“

Vy sám jste tři roky nakukoval do prvního týmu Hradce. Teď máte po čtyřech zápasech čtyři body, Olomouci jste dal gól. Místo už máte pevné?

„To asi ještě ne. Máme 17 útočníků, musím poctivě pracovat každý zápas, abych se v kádru udržel. Kolem mě jsou samí skvělí hráči, teď navíc přišel Radek Smoleňák, všichni jsme moc rádi, že je tady.“

Jste ale vidět, máte dobrá střídání. Tohle je cesta, jak si říct o trvalý pobyt v extralize...

„Hlavně se daří celé naší lajně. Dnes nám to tam zase spadlo a navíc nešlo jenom o nás, góly dávali i další kluci. Ve výsledku je úplně jedno, kdo gól dál, hlavně takhle pokračovat. Jedeme v úterý na Spartu, tam jsme v prvním kole nedali ani jeden, musíme jí to vrátit.“

Každý vás tenkrát chválil za skvělou hru. Co musí být příště jinak, abyste zase neodjeli s nulou?

„Šancí máme strašně moc, na Spartě jsme měli snad 45 střel a nic, ani gól. Nechodili jsme do branky, myslím, že tohle teď už plníme, daří se nám být agresivnější kolem brankoviště. Je to nutnost. Bude to chtít stejný výkon, ale mít lepší koncovku.“

Může být síla Mountfieldu v tom, že rozhodnout zápas dovedou všechny čtyři útoky? Vypadá to, že každý má něco, čím dovede kousnout.

„Role nějak rozdělené máme, někdo chodí na přesilovky, někdo na oslabení. Ale právě, to je ono. Všichni jedeme naplno, makáme, bruslíme. Zatím to přináší úspěch.“

Mohl by být Radek Smoleňák tím klíčovým trumfem pro velké zápasy?

„V extralize není lepší hráč v předbrankovém prostoru, než je on. Pokaždé, když jsme na tréninku, se na něj snažím dívat, jak to tam sází. Na brankovišti je kapacita.“

