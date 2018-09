Šest let dřel, aby si splnil sen: zahrát si v NHL. Nepovedlo se. Jana Košťálka ve Winnipegu plácli do škatulky defenzivního beka. Co na tom, že právě podpora útoku byla jeho největší předností. „Nechtěli mě pustit za červenou. Říkal jsem si, že je to nějaký omyl,“ nechápe dodnes. V létě se vrátil domů do Sparty a září. Ve čtyřech utkáních posbíral pět bodů (3+2) a rychle se stal šéfem obrany Pražanů. V článku se dozvíte okolnosti toho, proč mu kariéra v zámoří nevyšla, co říká ke své flegmatické povaze a touze zahrát si za reprezentaci.