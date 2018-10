Jméno Plášek znovu na scéně. Plní se mi sny, zářil střelec Komety

Po téměř osmi letech se mezi extraligovými střelci objevilo jméno Karel Plášek. Bývalého hráče Pardubic, Znojma, Vítkovic a Plzně s více než sedmi stovkami startů tentokrát nahradil jeho osmnáctiletý syn.

„Taťka dneska nebyl, neměl dneska čas, sledoval to jen v televizi,“ vyprávěl po utkání Plášek junior, který po příchodu do kabiny obratem kontroloval telefon. „Zatím nic,“ hlásil.

Gratulace jistě přijde, a nejen od táty. Svým prvním extraligovým gólem rozhodl devatenáct vteřin před koncem třetí třetiny reprízu jarního finále proti Třinci. Jen krátce poté, co domácí inkasovali vyrovnávací gól.

„Nebylo to příjemné, už je to i možná nějaká krize, nevím,“ dumal Plášek, proč Kometa ztratila vedení 1:0. „Ale máme tři body a je to nejdůležitější. Ráno jsme si řekli, že bereme jedině tři body, a to se povedlo.“

Další splněný sen, další meta odškrtnuta. Jedna z nich přišla už v minulé sezoně, kdy se oba držitelé stejného jména potkali v dresu prvoligového Přerova. „Táta byl vždycky první, na koho jsem koukal,“ vrací se Plášek junior k souhře s otcem.

Ta vzala za své s nástupem nového ročníku. Zatímco syn nyní pendluje mezi Přerovem a Kometou, 44letý veterán nyní nastupuje za druholigový Šumperk. Naposledy přispěl pěti kanadskými body k výhře 9:0 nad Kopřivnicí.

Mladší z dvojice v neděli si při svém sedmém extraligovém startu odškrtl premiérový zápis do statistik. Po průniku a následné zpětné přihrávce Kašpara nastavil hokejku a poslal puk za záda Šimona Hrubce. Tam kotouč také zůstal, brněnská pětice odjela slavit na střídačku, Pláškovi tak zůstanou pouze vzpomínky.

„Myslel jsem na to, ale vím, že něco odehrál už vloni, takže jsem si nebyl jistý, jestli to byl jeho první gól. Spíš tam měl skočit Hrouda,“ usmíval se po utkání omluvně Kašpar, který házel zodpovědnost na dalšího spoluhráče, Jana Hrušku.

První branka v nejvyšší soutěži může osmnáctiletého útočníka definitivně zbavit ostychu z velkých jmen. „Už si trochu na to zvykám. Býval jsem nervózní, už je to čím dál lepší,“ přiznává Plášek. „Je to výborný člověk, výborný hráč, snažím se od něho učit co nejvíc. Plní se mi sny, je to nádherné, snad to takhle půjde dál.“

Statistiky v extralize:

Karel Plášek starší: 706 zápasů – 261 bodů (127 + 134)

Karel Plášek mladší: 7 zápasů – 1 bod (1+0)

