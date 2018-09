Svačina prozřel u hasičů. Porážky? Dějí se horší věci, ví třinecký útočník

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 12:25. Zaťovič, 59:41. Plášek ml. Hosté: 57:17. Krajíček Sestavy Domácí: Langhamer (Vejmelka) – Barinka, Mikuš, Gulaši, Štencel, Malec (A), Bartejs – Zaťovič (A), P. Holík, Mallet – Plášek ml., Hruška, Kašpar – R. Zohorna, Nahodil, Karabáček – Dočekal, L. Čermák (C), Köhler – L. Horký. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Krajíček (C), M. Doudera, Galvinš, D. Musil, Gernát, Adámek – Dravecký (A), Marcinko, Martynek – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Roberts Bukarts, M. Kovařčík, Kofroň – Chmielewski, R. Vlach, Rudovský – Raška. Rozhodčí Kubičík, Hradil – Gebauer, Lederer Stadion DRFG arena Návštěva 7306 diváků

Prohrát gólem osmnáct vteřin před koncem, to je drsná rána na psychiku, že?

„Je to ještě čerstvé, těžko k tomu hledat nějaká slova…Zápas byl z naší strany odmakaný, klobouk dolů před všemi. Nemáme se za co stydět. Pokud budeme hrát tak jako dneska, musí se to zlomit. Můžeme odejít s hlavou nahoře. Samozřejmě není nic ideálního prohrát takovým gólem. Ale když na tom budu hledat něco pozitivního, ať se to radši děje teď v šestém kole, než někdy v březnu, v dubnu.“

V šesti zápasech jste vstřelili jen osm branek. To je strašně málo.

„Samozřejmě na tom pracujeme na tréninku, ale to říká každý. Všichni chceme dávat góly. Jenže je jich prostě málo. To my teď musíme vyhrát 1:0, víc jich momentálně nedáváme. Potom se to nějakým zápasem zlomí a zase to tam bude padat. Nyní nám to lítá všude možně kolem tyček, je to v tuhle chvíli složité. S psychikou to určitě něco dělá, ale furt je to jenom sport.“

Porážky nejsou nic vážného, co?

„Dějí se horší věci. Včera jsem byl na dni otevřených dveří hasičů a jeden z hasičů mě poznal. Říkal jsem mu, že nám nezbývá než věřit. On na to, že jim taky, když jedou k ohni. Nezbývá jim než věřit, že tam nikdo nezůstal. Uvědomil jsem si, že hokej je jen malá věc na tomto světě. Musí bavit nás i lidi. Ono se to otočí.“

Mohlo se to stát už na ledě mistra…

„Do Brna jsme se těšili, tady je super hokejová atmosféra. Byla to repríza finále, měli jsme jim co vracet. Říkali jsme si, kdy jindy to zlomit než na Kometě. Super by nás to odpíchlo. Byl to náš nejlepší výkon z těch prohraných zápasů. I bod by byl dobrej. Dali jsme ke konci vyrovnávací gól a jak na sviňu jsme pak ještě osmnáct vteřin před koncem inkasovali.“

Chybí vám zranění útočníci Viedenský, Polanský či Růžička?

„Určitě, jsou to hráči základní sestavy. Ale to není z naší strany žádná výmluva. Když se podívám po kabině, sedí tam skvělí hráči, jeden vedle druhého. Každý si to místo zaslouží.“

Ovlivňuje vás, že jste pět ze šesti zápasů odehráli venku?

„Led je všude stejný. Pokud se nemýlím, loni jsme byli první v soutěži na venkovních hřištích. Jestli chceme hrát nahoře, musíme vozit body i z venku.“

