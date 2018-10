SESTŘIHY: Liberec podruhé padl s Pardubicemi, Vítkovice porazily Zlín

Pardubice - Liberec 4:1

Hokejisté Pardubic porazili v předehrávce 15. kola extraligy Liberec 4:1 a slaví třetí vítězství v řadě. Bílí Tygři naopak po čtyřech utkáních poprvé ztratili body. Dynamo už od třetí minuty vedlo a náskok udrželo až do konce. Liberec dokázal v závěru jen snížit. Dvě branky vítězů vstřelil Petr Sýkora.

Pardubice s Libercem se potkaly znovu po 16 dnech. Ve druhém kole vyhrálo Dynamo na severu Čech 2:0. Podobný průběh měla také předehrávka 15. kola. Oba týmy chtěly prodloužit série výher. Zatímco Pardubice měly za sebou dvě vítězství za dva body, Liberec bodoval naplno v posledních čtyřech zápasech.

Lépe začalo Dynamo a hned v úvodu trefil Čáslava tyčku. Ve třetí minutě už se domácí radovali, když si Will srazil do branky Wishartovo nahození z úhlu. Od té chvíle převzal režii hry Liberec a postupně dostal Kacetla pod palbu. V jasné gólové šanci postupně na Kacetlovi ztroskotali Krenželok, Ordoš a Bulíř. Ránu Stříteského zastavila tyčka.

Tlak Bílých Tygrů zastavila přestávka a částečně také fauly. Dynamo si tak zahrálo takřka minutovou přesilovku pět na tři a pak čtyři minuty v kuse klasickou výhodu. Oboje bez větší šance. V ofenzivě to nešlo ani jednomu týmu, výjimkou byla na dlouho jen příležitost Sýkory. A právě pardubický střelec ve 37. minutě po přihrávce zpoza branky zvýšil na 2:0.

Liberec musel otevřít hru a dvě šance měl po přečísleních Treille, ale Will se tentokrát zaskvěl. Na druhé straně mohl v tlačenici před brankou snížit Lenc. Liberec o další čas v náporu přicházel kvůli vlastním faulům a jeden z nich Dynamo potrestalo, když výhodu čtyři na tři využil v 54. minutě dorážkou do prázdné branky Marosz.

Stejnou přesilovou hru ale za minutu a půl zužitkovali také Bílí Tygři a po Kvapilově střele z mezikruží bylo zase o co hrát. Na poslední minuty se hra přesunula před Kacetla. Jenže Liberec znovu doplatil na nedisciplinovanost. Při signalizované výhodě naskočil za Kacetla do hry Sýkora a ranou od modré čáry procedil do branky puk počtvrté.

Góly Domácí: 02:37. Wishart, 36:26. P. Sýkora, 51:52. Marosz, 57:36. P. Sýkora Hosté: 53:28. M. Kvapil Sestavy Domácí: Kacetl (Klouček) – Wishart, Cardwell, Hrabal, Holland, Čáslava, Miromanov – Rolinek (C), Bubela, Vondráček – Kusý, Marosz, Treille (A) – Perret, Poulíček, P. Sýkora (A) – T. Svoboda, Venkrbec, Dušek – Mandát. Hosté: Will (Schwarz) – Derner, Stříteský, Šmíd, Doherty, Ševc (A), Havlín – Teplý, P. Jelínek (C), L. Hudáček – M. Kvapil, Bulíř (A), Lenc – Ordoš, Redenbach, Valský – L. Krenželok, Lakatoš, Jeník – M. Zachar. Rozhodčí Mrkva, Šír – Tošenovjan, Ganger Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA

Vítkovice - Zlín 3:0

Hokejisté Vítkovic porazili v dohrávce 6. kola extraligy Zlín 3:0. Gólem a asistencí se na vítězství podílel Patrik Zdráhal, dvě přihrávky si připsal Šimon Stránský a domácí tak po dvou nezdarech opět naplno zabodovali. Zlín naopak z posledních pěti kol čtyřikrát prohrál. Gólman Patrik Bartošák si připsal své první čisté konto v sezoně.

Domácí se už bez dlouhodobě zraněných Olesze a Tršky pustili do soupeře s vervou a Schleiss hned v první minutě promarnil slibnou šanci k otevření skóre. Vítkovice ale stupňovaly aktivitu a v osmé minutě, těsně po nevyužité přesilovce, se do odraženého puku z levého kruhu prudce bez přípravy opřel Kucsera a Sedláček už se nestihl přesunout.

Ostravané dohrávali první část v tlaku. Jejich vedení navýšil ve 13. minutě Szturc, který si pro změnu na pravém kruhu odstoupil od obránce a příklepem ideálně trefil Lvovu přihrávku zpoza brány. Szturc měl posléze na hokejce i třetí branku, ale puk se po jeho průniku obloučkem snesl na horní tyčku.

Zlínští mohli znovu rozdat karty v úvodu druhé třetiny. Jenomže Fořt orazítkoval tyčku a okamžitě z protiútoku jim zasadil po bleskovém kontru třetí gólový úder Zdráhal. Vítkovice i ve druhém dějství tahaly za delší konec provazu, ale další možnost Zdráhala Sedláček zlikvidoval.

Zlín až v třetí třetině výrazně přidal a potlačil převahu protivníka. Hned zkraje přečkal minutu a půl v oslabení tři na pět, ale pak se s lepší pohybem zákonitě dostavil tlak i příležitosti. Vyložené příležitosti si však hosté navzdory zvýšené aktivitě nevytvořili a pološance nemohly s přehledem chytajícího Bartošáka zaskočit.

Až těsně před koncem byl blízko snížení Fořt, ale neuspěl, a než se hosté nadechli k power play, jejich zbytky nadějí v 59. minutě faulem pohřbil Kubiš.

Ohlasy trenérů:

Jakub Petr (Vítkovice): „Mužstvo uklidnilo první branka. Pak jsme si vytvářeli šance a pro nás bylo důležité se vrátit na vítěznou vlnu. Rozhodla situace, kdy Zlín dal břevno a my z protiútoku dali třetí branku. Pak nám tam ale chyběl takový ten zabijácký instinkt. Soupeře jsme měli dorazit za stavu 3:0, protože pak po naší neproměněné přesilovce pět na tři byl Zlín lepší a zápas ještě mohl jít do dramatické koncovky.“

Robert Svoboda (Zlín): „My jsme se chystali na soupeře s nějakou taktikou. Ten vstup do utkání nebyl špatný. Vydržel nám deset minut, domácí se pak uklidnili druhým gólem a pak měli spoustu příležitostí, kdy nás podržel Sedláček. Zápas rozhodla třetí branka, kdy jsme udělali hrubou chybu ve středním pásmu a odjeli nám dva hráči. Tím se zápas zlomil. V závěru jsme měli nějaké příležitosti, ale to bylo málo. Nezbývá nám než věřit, až se nám vrátí klíčoví hráči, kteří to budou řešit lépe.“

Góly Domácí: 07:03. Kucsera, 11:23. Szturc, 22:36. P. Zdráhal Hosté: Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), de la Rose, D. Krenželok, Šidlík, Hrbas, Baranka – Szturc (A), Lev (A), Schleiss – Dej, Mahbod, Pytlík – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Toman. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Ferenc, Žižka (C), Nosek (A), Řezníček, Valenta, Matějíček – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Šlahař, Karafiát, J. Ondráček – Werbik, P. Sedláček, Poletín – Goiš, Fryšara, Popelka. Rozhodčí Pešina, Kika – Jindra, Zíka Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 003 diváků

Z V VP PP P Skóre B 1. Litvínov 6 5 1 0 0 25:12 17 2. Mountfield 7 5 1 0 1 17:11 17 3. Vítkovice 6 4 0 1 1 12:8 13 4. Sparta 7 3 1 1 2 19:12 12 5. Liberec 7 4 0 0 3 23:17 12 6. Brno 6 3 1 1 1 13:11 12 7. Plzeň 6 2 1 2 1 21:12 10 8. Olomouc 6 3 0 1 2 12:11 10 9. Pardubice 7 2 2 0 3 16:17 10 10. Ml. Boleslav 6 2 0 0 4 12:20 6 11. Zlín 6 2 0 0 4 13:21 6 12. K. Vary 6 1 0 1 4 12:18 4 13. Třinec 6 1 0 0 5 8:15 3 14. Chomutov 6 0 0 0 6 9:27 0

