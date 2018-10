Loni maska, letos brusle! Bartošák znovu změnil výstroj a vynuloval Zlín

Před rokem vás při dlouhém čekání na nulu hecoval jeden z fanoušků, že až vychytáte nulu, on sní své tenisky. Už vás letos někdo znovu vyzýval?

„Ještě se nikdo neozval, naštěstí. Nechci, aby někdo další jedl tenisky kvůli mně. (usmívá se) Jsem rád, že to přišlo dřív než loni. Ale hlavně jsem rád, že máme tři body. Je to sice klišé, ale po těch dvou prohrách, co jsme utrpěli (Plzeň 1:2 p a Olomouc 0:2) jsou tři body důležitější.“

Byla to pro vás vybojovaná nula?

„Právě bych řekl, že jsem tam práce moc neměl. Abych řekl pravdu, zápas mi připadal takový docela jednostranný. Až na posledních deset minut jsme zápas ovládali. Pro mě to byl paradoxně zápas, ve kterém jsem se cítil nejhůř, protože jsem střelama zasypaný nebyl. A to je pak těžké se do zápasu dostat. Klobouk dolů, zase, jak jsme to vzadu utáhli a ubruslili.“

Nicméně Zlín měl 29 střel...

„Musíme ale podotknout, že to kolikrát nahodili od červené, od modré. Řekl bych, že velkých šancí moc neměli, spíš to zkoušeli z každé možné pozice a tlačili se do brankoviště. Ale obrovskou tutovku neměli.“

Za stavu 2:0 trefil Tomáš Fořt horní tyčku, zaznamenal jste ji?

„Nedáš - dostaneš. On tam pěkně objel pásmo, vystřelil, přede mnou někdo tečoval. Zdrahoš (Zdráhal) to pak z protiútoku krásně trefil nad lapačku.“

Nemrznul jste ve druhé třetině? To měl soupeř jen čtyři střely.

„Mrznul, byl to takový zápas... Ne moc dobrý na psychiku gólmana, protože neví, kdy mu přijde další střela. Kluci hráli, jak hráli, dominovali jsme, ale pro gólmana to nebyl jednoduchý zápas. Jsem rád, že když tam něco bylo, tak se o to kluci postarali a vyčistili to.“

V minulém zápase v Olomouci jste na dlouhou dobu přišli o Rostislava Olesze a Petera Tršku. Co to s vámi dělá a jak moc budou chybět?

„Budou chybět, v úterý je zastoupili jiní. Jak se bude sezona vyvíjet, budou chybět, takový zápas přijde. Ale snažíme se na to nemyslet a nahradit je, abychom to zvládali co nejlépe.“

