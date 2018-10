Můj bože, zděsil se Krupp při prvním zápase. Hraje se tu dobrý hokej, říká

"Je skvělé, že kluci dřou každý zápas, bez výjimky. V mnoha utkáních jsme měli dobré momenty a hráli dobře systém, občas jsme však začali až příliš úzkostlivě bránit vedení. V tom se musíme zlepšit," řekl třiapadesátiletý Krupp na dnešním setkání s novináři.

Rád by se vyvaroval i dalších nedostatků. Například zbytečných vyloučení. "V zápasech s Hradcem Králové a Mladou Boleslaví jsme takhle dostali soupeře do hry. Vedli jsme, měli navrch a měli jsme i dost šancí, ale nedařilo se nám přidat další gól. Pak jsme udělali faul a dostali soupeře do hry," připomněl Krupp zápasy, které Sparta ztratila.

Opřít se zatím mohou sparťané o dobře fungující defenzivní činnost a výborně chytajícího gólmana Matěje Machovského. "Machovský odvádí skvělou práci, to je bez jakýchkoliv pochyb, ale celkově bráníme dobře, nejen obránci, ale i útočníci odvádí výbornou práci a blokují střely," pochvaloval si Krupp.

A to i přesto, že na branku Sparty šlo zatím nejvíc střel v celé soutěži. Soupeři Pražanů zaznamenali v součtu za sedm zápasů 413 střeleckých pokusů, z nichž 240 jich proniklo až k Machovskému. Celkem dvanáctkrát tým inkasoval.

"Samozřejmě je otázka, odkud ty střely opravdu jdou. Ale je to něco, čím se zabýváme, protože pořád platí, že každá střela na bránu může skončit gólem, vždy se může stát cokoliv," podotkl Krupp. "V otázce gólových šancí, jež si soupeři vytvoří, je to ale dobré," dodal Krupp.

Extraligu vnímá jako mimořádně vyrovnanou soutěž. "Hraje se tu dobrý a rychlý hokej a hráči jsou na tom velmi dobře technicky. Také tu není žádné mužstvo, u něhož byste si po zápase řekli, že jde o špatný tým," uvedl Krupp. "Čekal jsem, že tady bude mít hráč více prostoru. Ale hraje se především dobře defenzivně a ty nejlepší týmy nenechávají soupeři příliš místa na cokoliv," sdělil Krupp své první pocity.

Přiznal, že velkou nápovědou pro něho byl už první přípravný zápas na ledě extraligového nováčka Karlových Varů. "Jen jsem tak stál na střídačce a pomyslel si: 'Můj ty bože, budu muset ten trénink ještě upravit a přizpůsobit'," přiznal s úsměvem vítěz Stanley Cupu 1996 s Coloradem. "Domácí hráli opravdu nepříjemný dobrý hokej. Dohrávali nás, forčekovali, hráli tvrdě, nečekali jen zalezlí vzadu, ale šli po nás," vysvětlil Krupp.

Těší ho čím dál lepší komunikace s hráči, kterou považuje za základ dobře fungujícího týmu. "Na začátku jsem hodně využíval asistenta Jardu Nedvěda, aby překládal, abychom měli jistotu, že je vše správně pochopeno, ať se to týkalo čehokoliv. Ale je to čím dál lepší," podotkl Krupp.

"Pár kluků je v angličtině výborných, většina ostatních se dorozumí. A i ti, co nerozuměli, tak už vědí, oč se jedná, když po nich na ledě něco chci. Snažím se s klukama co nejvíce komunikovat. I mimo led. Sám už umím pár slov v češtině, oni zase rozumí výrazům, co používám já," řekl Krupp.

Sám čerpá ze zkušeností, které získal ještě jako hráč. "Měl jsem štěstí na trenéry, kteří mě vedli. Scotty Bowman, Marc Crawford, Al Arbour v New York Islanders... Hlavně Al se o své hráče skvěle staral. Vyžadoval tvrdou práci, ale užili jsme si i zábavu. Takovou cestou chci jít jednoznačně i já. Ale pozor, není to myšleno tak, že dobře odtrénujeme a jdeme se na noc bavit do města. Ale myslím si, že když hráči odvedou dobrou práci, měli by to od trenéra rozhodně slyšet," zdůraznil Krupp.

Neustále sleduje i práci trenérů v jiných sportech a snaží se sám zdokonalovat. "Dříve jsem sice mohl čerpat z dlouholetých zkušeností, ale teď už jsem zase jinde a trénuju mladé hráče, nelze stát na místě, protože hokej se za ty roky hodně změnil. Když si jednou pomyslíte, že už víte a znáte všechno, máte problém," řekl Krupp.