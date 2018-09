Další prohra, pak Kruppův proslov. Zůstane to v kabině, řekl Piskáček

Zápas zřejmě zlomil gól hned při prvním střídání ve třetí třetině, souhlasíte?

„Já nevím. Furt to bylo skoro vyrovnané, vždyť to bylo jenom 2:1. Byl to otevřený zápas. Snažili jsme se to dotáhnout a bohužel to nevyšlo. Nakonec se tedy ukázalo, že asi zlomový byl.“

Bylo znát, že Boleslav v minulém kole porazila Kometu a byla rozjetá? Nebo to byl zápas spíše o vás?

„Bylo to hodně vyrovnané. V první třetině jsme byli o něco lepší my, ve druhé třetině pak asi nakonec oni. Ve třetí jsme si to rozdali kdo s koho a štěstí se přiklonilo k nim.“

Za poslední dva zápasy jste dali jen dva góly. Na to se bude vyhrávat těžko proti komukoli.

„Samozřejmě, to máte pravdu, ale nějaké šance tam byly. Senzačně jim zachytal gólman a nám naopak štěstí v zakončení chybělo, kluci měli slušné šance. Buď jsme netrefili bránu, nebo to měl brankář.“

V závěru třetí třetiny ale výraznější tlak nepřišel. Čím to?

„Myslím, že jsme tlak měli. Oni to ale jen vypálili na druhou modrou a protežovali k nám. Z tlaku vyjedete zpátky do své třetiny a rozjíždíte znovu. Hokej je jednoduchá hra, ale přitom strašně složitá.“

Po zápase k vám mluvil v šatně za zavřenými dveřmi více než deset minut trenér Uwe Krupp. Co se v kabině dělo?

„To je naše věc, nechci to komentovat.“

V neděli vás čeká doma Chomutov. Co tedy na tohohle soupeře připravíte?

„My se koukáme sami na sebe, neřešíme, proti komu hrajeme. Chceme hrát náš hokej, vnutit soupeři naší hru. Budeme se soustředit na sebe.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:21. Bernad, 40:28. Orsava, 59:47. Klepiš Hosté: 22:15. Kumstát Sestavy Domácí: Krošelj (Kantor) – Hanzlík (C), Bernad, Němeček, Pláněk, Dlapa, Kotvan, Kurka – Orsava, Žejdl (A), Klepiš – Pacovský (A), Skalický, Vondrka – Šťastný, P. Musil, Látal – Pabiška, Najman, Martin Procházka. Hosté: Machovský (Honzík) – Blain, Kalina, Gregorc, Košťálek, Piskáček, Delisle, T. Pavelka – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Klimek, Kudrna – Říčka, P. Vrána (C), Jarůšek – Smejkal, Sill, Černoch. Rozhodčí Hribik, Lacina – Lučan, Ondráček Stadion ŠKOENERGO Aréna Návštěva 3679 diváků

