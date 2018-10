Řízný forvard v obraně: Když je třeba, díru zalepím, culí se Trávníček

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Litvínov - Třinec 0:2. Oceláři sebrali Severočechům neporazitelnost VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: Hosté: 08:33. Adamský, 17:55. Krajíček Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Šesták, Hunkes, Ščotka, L. Doudera, Trávníček (C), Romančík, Strejček – M. Hanzl, Gerhát, Petružálek (A) – F. Lukeš, V. Hübl (A), Myšák – J. Černý, J. Mikúš, D. Tůma – Matoušek, Řehoř, Jurčík. Hosté: Hrubec (Hamerlík) – Gernát, Krajíček (C), Galvinš, D. Musil, M. Doudera, Matyáš – Chmielewski, Marcinko, Martynek – Adamský (A), Cienciala, Svačina – Kofroň, M. Kovařčík, O. Kovařčík – Dravecký (A), Mikulík, Rudovský – Hrňa. Rozhodčí Hejduk, Svoboda – Bejček, Špringl Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky, Litvínov Návštěva 5 235 diváků

Ač útočník, odehrál jste celý zápas v obraně. Důvodem byla zřejmě marodka v zadních řadách Vervy, viďte?

„Přesně tak. Máme zraněné kluky a bylo to potřeba nějak poskládat. Když je potřeba, tak tu díru na beku zalepím. Spíše ale tedy během zápasu. Teď to bylo na celý, nemám s tím problém. Věděl jsem to už v průběhu týdne. Přiznám se ale, že ze začátku jsem se trošku hledal. Pak jsem se ale do zápasu dostal.“

Nakonec jste byl nejvytíženějším bekem celého týmu. Dokonce jste v obraně odehrál i více než minutu a půl dlouhé střídání při hře Třince pěti proti třem.

„Cítil jsem se dobře, tak mě tam trenéři dávali. Mrzí mě, že jsme toho ubráněného oslabení nedokázali využít. Takovéhle momenty někdy zápasy dokážou překlopit. Nám se to ale nepovedlo. Bohužel jsme hned pak hráli další oslabení a tím se to utlumilo.“

Obvykle jste vy aktivním forvardem, který napadá rozehrávku soupeře a věší obránce po mantinelech. Jaká byla teď opačná role?

(úsměv) „Takový je hokej no, hraje se na obou koncích hřiště. Byl to trochu nezvyk, ale musel jsem to zvládnout. Nic nevymýšlet, dávat to rychle od hole. Hodnocení svého výkonu bych ale raději nechal na jiných.“

Po šesti vítězných zápasech jste ale zapsali první prohru. Už to muselo přijít?

„Asi jo, nemůžeme vyhrát všechny zápasy. Škoda, že se to stalo doma, tady body ztrácet nechceme a nesmíme. Nepovedla se nám první třetina, neměli jsme dobrý pohyb.“

Nemůže být na vině uspokojení ze skvělého startu do sezony?

„To si nemyslím. Prostě jsme dobře začali, všichni ví, že v téhle fázi sezony to vůbec nic neznamená. Naopak bychom toho měli využít, teď po jedné prohře nebude nikdo panikařit.“

Spousta střel skončila na chráničích třineckých beků. Všiml jste si toho?

„Jo jo, bylo to hodně cítit. Hned na ledě jsem si říkal, že není možné, kolik nám toho zblokovali. Prvního hráče jsme zvládali obstřelit, ale oni tam pak byli ještě další dva, tři, které už to trefilo.“

