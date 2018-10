Loučící se Smoleňák: Švýcarsko? Už mi chybí jenom Kamerun a Zimbabwe

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Litvínov - Mountfield HK 2:1. Chemici překazili Mountfieldu sérii vítězství VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 36:45. F. Lukeš, 41:22. V. Hübl Hosté: 23:32. Cingel Sestavy Domácí: Janus (Hanuljak) – Hunkes, Šesták, Ščotka, L. Doudera, Romančík, Trávníček (C), Strejček – Petružálek (A), Gerhát, J. Černý – Myšák, V. Hübl (A), F. Lukeš – D. Tůma, M. Hanzl, Matoušek – Jurčík, Řehoř, M. Havelka. Hosté: Maxwell (J. Pavelka) – Linhart, Zámorský, Graňák (A), Cibulskis (C), Rosandić, F. Pavlík (A), Nedomlel – Rákos, Koukal, Smoleňák – R. Pavlík, Cingel, Vincour – Miškář, Dragoun, Paulovič – Bezúch, Kukumberg, Vopelka. Rozhodčí Pavlovič, Pešina – Gerát, Hynek Stadion Zimní stadion Ivana Hlinky

Předtím samé výhry, při rozlučce přišla porážka. Zabolí to?

„Nemůžeme vyhrávat pořád. S jedním gólem to nejde. Takže škoda. Určitě jsem si to představoval, že odejdu jako permanentní vítěz, který bude všechno vyhrávat. (usměje se) Bohužel, prohráli jsme. Ale kluci hrajou výborně, mají to skvěle nastartované. Takže si myslím, že jedna prohra je nepoloží a budou pořád hrát kvalitní hokej, který předvádí teď.“

Nakonec jste stihl za Hradec šest zápasů, bylo to víc, než jste čekal? Nebo naopak méně?

„Nečekal jsem nic, byl jsem rád za každý den. Bavilo mě to, kluci mě přijali, lidi také, doufám, že mě měli rádi. Jsem Hradci vděčný, hlavně trenérům i manažerům, že mi dali šanci odehrát nějaké zápasy. Doufám, jsem extra nepřekážel. Jsem rád, že jsem mohl nějakým způsobem pomoct k vítězstvím.“

Se švýcarským týmem jste se dohodl ještě před zápasem s Litvínovem. Neříkal jste si, že do něj už raději nenaskočíte?

„Takhle to bylo předem domluvený. Bylo by mi trapný říct z minuty na minutu čau. Klukům jsem chtěl pomoct ještě na ledě.“

Litvínov - Mountfield HK: Lukeš našel Hübla, ten poslal Litvínov do vedení 2:1

Odcházíte do týmu Rapperswil, který je v tabulce poslední. Takže to bude o dost jiné rozpoložení než v Hradci…

„Takhle to neberu. Hokej je tak vrtkavý, že někdy mužstvo chytne lauf, potom zase ne. Sezona je dlouhá, teď jim to nelepí. Jednou jsi dole, jednou nahoře. Věřím, že se chytneme hned další zápas. A nastartujeme stíhací jízdu do hořejších příček.“

Jak celkově budete vzpomínat na angažmá v Hradci?

„Jenom v dobrém. Když jsem přišel v minulém ročníku, hned to začalo lepit, měli jsme docela dobrou jízdu. Bohužel jsme to nedotáhli do konce. Letos se to omladilo. Myslím, že jsme hráli velmi dobrý hokej. Který bavil mě, bavil i lidi. Jedině dobré vzpomínky budu mít i na fanoušky. Doufám, že až se budu zase vracet do Česka a Hradec bude mít zájem, že se vrátím.“

Jak vidíte jeho sezonu? Kterou už budete sledovat zpovzdálí?

„Když kluci budou pracovat jako doteď, tak se budou držet vysoko. Je důležité se dostat do play off, to je vždycky první krok. A potom už může každý porazit kohokoliv. Když budou kluci hrát s pokorou, budou držet partu, jakou mají, nebudou mít žádný problém.“

Jakou roli od vás čekají ve Švýcarsku?

„Zase Dana Nekonečnýho. Jako v Hradci. (usměje se) Ne, to si dělám srandu. Už mám nějaký věk, nerad bych hrál někde, kde ode mě očekávají něco, co neumím hrát nebo něco, v čem nejsem přínosný. Asi nebudu jezdit od branky k brance, ale budu od něčeho jiného. Udělám maximum, abych pomohl k vítězství. A doufám, že se to podaří.“

Jak se do nového působiště těšíte?

„Pozice, ve které klub je, není úplně dobrá. Ale pořád je začátek sezony, ještě ta ztráta není takový úlet, abychom se nemohli dostat na pozice pro play off. Těším se na kanadského trenéra, mám celkem rád, když mě trénuje Kanaďan. Uvidím, jaké to bude, sám jsem plný očekávání. Myslím si, že jsem toho zažil tolik, že už mě nic nerozhází.“

Litvínov - Mountfield HK: Vyrovnáno! Po přihrávce od Myšáka se na 1:1 trefil Lukeš

V čem je pro vás kanadský trenér dobrý?

„V sedmnácti jsem odešel do za moře, tam jsem byl šest let. Takže to mám celkem rád. Je lepší, než abych tam měl třeba Rusa. (usměje se) Jsem plný očekávání. Doufám, že začneme vyhrávat jako v Hradci.“

Jste hokejový světoběžník, ale ve Švýcarsku budete hrát poprvé, že?

„Jo, jo. Už mi chybí jenom Kamerun a Zimbabwe. (směje se) A co od toho čekám? Už jsem hrál různé turnaje proti Švýcarům. Je tam spousta Kanaďanů, bude to rychlý, bude se to dohrávat. Ale hokej je natolik stejný, že si myslím, že mě jen tak něco nepřekvapí.“

Když se vrátíme k Hradci, v čem se tým změnil oproti minulé sezoně?

„V rychlosti, v taktice. Hrajeme útočnější, lehce modernější hokej. Bruslivější. Není tady tolik individualit, proto musí být týmovější pojetí. Všichni znají svoji práci. Myslím, že je to dobře nastavené. Kluci věří v to, co po nich chtějí trenéři a když hráči vidí, že to přináší nějaký úspěch, potom se to trenérům věří líp. To je ta hlavní věc.“

Trenér Tomáš Martinec si odbývá premiéru v roli hlavního kouče, ale jde mu to zatím výborně…

„Už se v hokeji pohybuje dlouho, je do toho zapálený. Je to moderní trenér. I Péťa Svoboda i Aleš (Krátoška – druhý asistent). Neustále se vzdělávají, což je v dnešní době potřeba. Je jedno, jaký je to sport. Člověk se musí vzdělávat, okoukávat trendy. Jak z Ameriky, tak z Evropy. Jdou správným směrem, mají to pevně v rukách. Je důležité, aby na kluky přenesli to, aby jim věřili. I v systém. A to si, myslím, že tady funguje na sto procent.“

Kluby měníte hodně, stále vás baví si balit věci?

„Vždycky si zabalím jedny slipy, jedny ponožky. A frčím. (usměje se) Takže tohle vůbec neřeším.“