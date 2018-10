Gólman Zlína o drsném K.O. Černocha: Snad dostane aspoň pět zápasů stopku

Video k článku 720p 360p REKLAMA Sparta - Zlín: Černoch dal K.O. Gazdovi. Pražanům bouchly saze. Těsně před koncem utkání se strhla bitka VŠECHNA VIDEA ZDE

Bylo pro vás vítězství na Spartě po třech předchozích porážkách povinností?

„Přesně tak. Měli jsme nůž na krku, museli jsme vyhrát. V téhle lize se dá porazit každý, což jsme teď viděli. Měli jsme štěstí, které nám v posledních zápasech chybělo. Zásadní byly dva góly do šatny. Doufám, že nás to nakopne. Musí!“

Klíčový byl taky váš zákrok při šanci Lukáše Pecha, kdy na vás jeli dva sparťani prakticky sami dva.

„Byl to dobrý zákrok, v minulých zápasech jsem třeba takové nepředvedl. Celkově jsem se cítil fakt dobře.“

Jak jste viděl vypjatý konec utkání? Kolem vaší branky se strhla mela, která skončila zraněním spoluhráče Daniela Gazdy.

„Neviděl jsem to, ale kluci říkali, že sparťan dal našemu hráči takzvaně do držky. Snad dostane aspoň pět zápasů stopku. Gazda to nečekal, teď je na někom, jak to potrestá.“

Cítil jste, že Sparta chtěla v posledních střídání za rozhodnutého stavu alespoň něco vyprovokovat?

„Asi to měli nařízeno od trenéra, proč jinak by to dělali. Sami asi těžko, ale kdo ví. Na druhou stranu já být trenér, tak bych asi řekl to samé. Když už nevyhrajeme, aspoň ať je to bolí. Je ale rozdíl mezi tvrdostí a zákeřností. Rozhodčí mi pak říkali, že to viděli a mají to napsané v zápise. Věřím, že ten kluk si pár zápasů nezahraje.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:17. Beran Hosté: 19:52. Fryšara, 22:46. Popelka, 39:48. Poletín, 45:25. J. Ondráček, 49:59. Herman Sestavy Domácí: Machovský (51. Honzík) – Gregorc, Košťálek, Blain, Tomáš Dvořák, Kalina, Delisle – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Buchtele, Klimek, Jarůšek – Kumstát, Pech (A), Forman – Smejkal, Sill, Černoch – Beran. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Nosek (A), Valenta, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Šlahař, Herman, J. Ondráček – Poletín, Fryšara, Karafiát – Werbik, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Lacina, Pražák – Brejcha, Klouček. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 6 778 diváků