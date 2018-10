Duda o krizi Chomutova: Už mě chtěli dřív, musíme pořádně zpívat

Dvě sezony válel za Freiburg v druhé německé lize, tu aktuální načal v Benátkách, odkud si ho po 10 zápasech vytáhli tápající Piráti. „V kontaktu s Chomutovem jsem byl delší dobu. Byl jsem limitovanej tím, že v Benátkách mi končila smlouva někdy 7. října,“ uvedl důvod, proč nemohl klub posílit už dřív.

V Chomutově už působil v letech 2009-12. „Nějak jsme se domluvili a jsem tady no. Zase trošku jiný prostředí, ale zimák zůstává zimákem,“ usmívá se Duda. Současná dohoda je na dva měsíce.

V dresu Pirátů se už objevil v nedělním utkání na ledě Pardubic. Připsal si jednu asistenci, prohru 3:5 ale neodvrátil a Chomutov tak po osmi kolech zůstává bez jediného bodu na posledním místě. „Cítil jsem se dobře. Spíš mě mrzí, že jsme tam neuhráli nějaké body, protože perníčci byli k mání a zbytečně jsme je postavili na nohy,“ mrzelo Dudu.

Jak z krize ven? „Myslím si, že jednoduše. Každý hráč to samozřejmě vnímá nějak jinak, ale tohle už je jenom o hlavě. Už jsem takovéhle sezony zažil, každý hráč musí bojovat se svojí hlavou, dát si ji do takové komfortní zóny, aby nepřemýšlel, aby se snažil hrát co nejjednodušeji a co nejefektivněji,“ dodal.

Povede se mu Chomutov vytáhnout do vyšších pater?