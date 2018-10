Výbuch Sparty: Gazda schytal K.O. od Černocha, Sill se řezal s Poletínem

Běžely poslední chvíle zápasu. Sparta se zoufale snažila napravit negativní průběh hry se Zlínem a pokusila se alespoň zmírnit porážku. Poslední šanci Pražanů však rychle zhatil brankář Jakub Sedláček, který svým výkonem pěkně zdeptal domácí publikum. Pro hráče v rudých dresech to byla poslední kapka. Dvě vteřiny před koncem zlínská gólman přerušil hru a sparťané v zápalu emocí se do sebe pustili.

Hlavními aktéry ue strany Sparty byli útočníci Zach Sill a Jiří Černoch. Třicetiletý Kanaďan se pustil do Michala Poletína a mlátili do sebe hlava nehlava. Vedle toho odchovanec Sparty se chytl s bekem Danielem Gazdou. Po krátkém přetahování zasadil Černoch protivníkovi v žlutomodrém trikotu ránu K.O. Doslova vypnutý Gazda se okamžitě složil na led. Nikdo netušil, co se s hráčem děje a tak byli vzápětí povoláni ošetřovatelé s nosítky.

Otřesený zadák se nakonec za pomoci spoluhráčů sám zvedl ze hřiště a dobelhal se do šatny. I přes to, že do konce utkání zbýval jen okamžik, dostal Černoch za svůj úder od rozhodčích trest 5 + 10 minut + vyloučení do konce utkání. 2 + 2 minuty za hrubost schytal také Sill z Poletínem. Po již symbolickém dohrání utkání se po výměně slov

Na takové utkání nebude německý kouč se svými svěřenci vzpomínat v dobrém. Trenér Sparty Uwe Krupp okusil v extralize zatím největší porážku. Proti Zlínu nic nefungovalo. Útok i obrana stagnovaly, jednička Matěj Machovský byl i přes snahu vyhnán poprvé v sezoně z brány a se sparťanskou nedisciplinovaností se roztrhl pytel. Pražané chtěli navázat na vybojované vítězství 4:2 v Olomouci, ale vůbec se jim to nepovedlo. Zlín naopak výhrou na Spartě ukončil sérii tří porážek v řadě.

„Rozhodující moment byl asi ve druhé třetině, kdy po naší hrubé chybě měli domácí šanci dva na nikoho. Třetí branka na konci druhé třetiny nás povzbudila v tom, že máme velkou šanci tady uspět,“ hodnotil utkání Robert Svoboda, trenér Zlína. „Mrzí mě, že utkání skončilo nesmyslnou zákeřností na konci a udělalo to kaňku na celkem pěkném zápase," vracel se vůdce Beranů k incidentu ze závěru utkání.

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 23:17. Beran Hosté: 19:52. Fryšara, 22:46. Popelka, 39:48. Poletín, 45:25. J. Ondráček, 49:59. Herman Sestavy Domácí: Machovský (51. Honzík) – Gregorc, Košťálek, Blain, Tomáš Dvořák, Kalina, Delisle – Říčka, P. Vrána (C), Kudrna – Buchtele, Klimek, Jarůšek – Kumstát, Pech (A), Forman – Smejkal, Sill, Černoch – Beran. Hosté: J. Sedláček (Štůrala) – Freibergs, Řezníček, Žižka (C), Gazda, Nosek (A), Valenta, Ferenc – Kubiš (A), Fořt, E. Kulda – Šlahař, Herman, J. Ondráček – Poletín, Fryšara, Karafiát – Werbik, P. Sedláček, Popelka. Rozhodčí Lacina, Pražák – Brejcha, Klouček. Stadion O2 arena, Praha 9 (Libeň) Návštěva 6 778 diváků