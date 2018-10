Duda pomohl srazit Boleslav. I starej blbec za to umí vzít, těší veterána

Zapsal jste se výborně, sbíráte body, pomáháte zvedat tým. Jste rád sám za sebe, že to ve vás pořád je?

„Bodově to je dobrý, ale ze svého výkonu zatím extra unešený nejsem. Spíš jde o to vrátit klukům úsměv na tvář, to je důležitější. Ale zároveň mě těší, že i starej blbec jako já za to umí vzít, hrábnout. A i když hrál dva roky druhou německou ligu, kterou tady všichni podceňují, tak je vidět, že ten blbec nepustí kostičku zadarmo. A o to taky jde. Jinak řečeno, snažím se být pořád one of the best.“

Cítíte, že se postupně zvedá i kabina?

„Jsem tady hrozně krátce, ale pořád tu vidím sklopené hlavy, přitom k tomu není důvod. Sport je o porážkách, o vítězstvích, ale nejde pořád řešit, co bylo. Jde o to, aby každý z nás udělal maximum, každý den jel bomby, pak z toho určitě něco vzejde.“

Liberecká farma, kde jste strávil měsíc, vás dobře připravila na extraligu, viďte?

„Jednoznačně. V Benátkách jsme fungovali jako rodina, osobně jsem byl nadšený, ti mladí kluci byli jako moje děti. Jsme dál v kontaktu, mám je všechny v srdci. Realizační tým Benátek a Liberce je skvělý, přál bych to každému hráči zažít, na české poměry je to naprosto ojedinělé. Kór pro mě, všechno se dělá do dynamiky, tak jak se má. To samé trénink mimo led, paráda.“

Chomutov - Mladá Boleslav: Dočkal se! Radek Duda se trefil poprvé po svém návratu, 2:1 720p 360p REKLAMA