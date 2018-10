Litvínov už nevede. Ale být ve čtyřce je pro nás sezona snů, říká kapitán

Kometu jste zlobili mocně, ale jakmile tři vteřiny před koncem druhé části zvýšil Mallet na 2:0 pro Brno, bylo prakticky jasné, že si domácí nenechají ujít tři body…

„Tam nám zbytečně odjeli ze třetiny, zbývalo asi deset sekund do konce, kdy jsme byli u nich v pásmu, ale utekli nám do přečíslení a my už to jen hasili. Měli jsme to takticky dohrát u nich, ale bohužel.“

A to měl ještě krátce předtím mladý Myšák velkou šanci na 1:1…

„Měli jsme tam dobré pasáže, v průběhu celého zápasu jsme si pár dobrých šancí vypracovali. Ale dá se říct, že nás vychytal jejich gólman. Netvrdím, že jsme byli lepší, ale určitě jsme nebyli horší. Jenže šance proměňovala Kometa, my ne. Gól jsme dali až ke konci. Kdybychom dávali na 1:2 a ne na 1:3, možná jsme tady sahali po bodu.“

Spadli jste na druhé místo, ale to asi není to nezákladnější, co zrovna řešíte, že?

„Rozhodně. Pro nás je to dobrý začátek sezony, je skvělé, že můžeme hrát v klidu. Vidíme, že když hrajeme aktivně a nečekáme jen, co s námi bude, dokážeme hrát s každým vyrovnaně.“

Střílíte teď méně gólů než v úplném úvodu, co všechno za tím propadem vězí? Možná i to, že si vás soupeři líp čtou?

„Máme teď trochu problémy s obranou, Karel Kubát odešel, Sörvik nehraje a pro spoustu kluků je to letos první sezona v extralize. A je to znát.“

Čím déle se budete držet nahoře, tím lépe ve vašem boji o elitní šestku, souhlasíte?

„Určitě ano. Takový začátek je výborný, rozhodně nepanikaříme, že jsme spadli na druhé místo. Musíme si střízlivě přiznat, že tohle asi není místo, odkud bychom to celou sezonu válcovali.“

Ale musíte být namlsaní, šestku chcete zapsat, nebo ne?

„Samozřejmě, že po takovém začátku nebudeme říkat, že desítka je pro nás úspěch. Možná jsme začali koukat trochu výš. Ale platí, že kdybychom se udrželi delší dobu v první trojce, čtyřce, bude to pro nás sezona snů.“