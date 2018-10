Kýhos v Boleslavi končí! Bruslaře nově povede Hořava s Rulíkem a Paterou

Loni v listopadu to byl v Mladé Boleslavi celkem poprask, když klub na místo odvolaného trenéra Patrika Augusty vytasil jméno Vladimíra Kýhose. Muže, který se v minulosti vyjádřil směrem k Bruslařskému klubu velmi opovržlivě. Po návratu BK do extraligy si dokonce přál jeho okamžitý sestup. Fanoušci to nesli hodně těžce, časem se s tím sice smířili, ale po špatném úvodu sezony si zase přáli jeho odvolání.

A dočkali se. Po páteční prohře v Chomutově 2:3 bylo o den později odvoláno celé trenérské trio – Kýhos, Čermák i Žabka. Do nedělního utkání proti Olomouci už tým povede jako hlavní trenér Hořava s asistenty Rulíkem a Paterou. První dva společně dovedli v roce 2015 k historickému titulu Litvínov, i když v té době byl hlavním koučem Rulík. V minulosti spolu pracovali i v Karlových Varech, Plzni a na Spartě. Hořava s Paterou zase v minulém ročníku trénovali Kladno.

„Honza Plachý (majitel klubu) přistoupil na to, že můžeme pracovat společně. To mě hrozně lákalo, to na tom bylo dobrý,“ líbí se Hořavovi přístup klubu. „Takhle mě to bude bavit a bude to mít smysl. Takže jsme se domluvili, vyzkoušíme to do konce sezony a uvidíme,“ dodal.

Jaké má s Mladou Boleslaví cíle? „Žádné. Vůbec žádné. Jde mi o to, aby až se někdo po čase přijde podívat na Boleslav, aby si řekl: Jo, tihle hoši makají naplno… To je základ všeho. Jakmile to tam nebude, tak je něco špatně,“ uvedl Hořava.

Po konci Františka Výborného, který Bruslaře vedl pět sezon, jde už o druhou změnu na trenérském postu. Boleslavi se s nabitým kádrem nedařilo ani na začátku minulé sezony, do které dostal první extraligovou příležitost Augusta. Vedení s ním ale nemělo moc trpělivost, v polovině listopadu ho nahradil Kýhos. Ani on však Boleslav nedokázal vytáhnout a perspektivní tým skončil mimo brány play off, což byl velký neúspěch.