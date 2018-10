Hořava o Boleslavi: Pokusím se rozluštit tu záhadu. Proč není u Říhy?

Tradiční boleslavské řešení lapálií je tu znovu. Nehraje mančaft podle představ? Padejte, páni trenéři. Kolorit změn na střídačce se na důstojnější poměry pokusí umravnit nová posádka, která zvoní: architekti historického litvínovského titulu z roku 2015 a k nim naganský pamětník Pavel Patera.

Miloši, už vás svrběly ruce a chyběl hokej, že berete Boleslav?

„Ne, ne. Vůbec.“

Ale jdete do toho…

„To jo. Chuť mám, jinak bych to nevzal. Přijde mi zajímavé extraligu zase zkusit. Nějakou dobu jsem v ní nebyl (trénoval Kladno), ale hlavně, Honza Plachý (majitel BK) přistoupil na to, že můžeme pracovat společně s Radimem Rulíkem a Pavlem Paterou. To mě hrozně lákalo, to na tom bylo dobrý.“

Vzal jste mi z pusy otázku, zda tihle parťáci byli váš požadavek…„Jasně, protože tohle je ten potřebný základ, který jsem potřeboval a chtěl. Takhle mě to bude bavit a bude to mít smysl. Takže jsme se domluvili, vyzkoušíme to do konce sezony a uvidíme.“

V Mladé Boleslavi to neklape, jak by mělo. A trvá to příliš dlouho, roky. Dáváte si za cíl přijít na to a ten problém odstranit. O Boleslavi se mluví jako o mrtvém týmu.

„Popsal jste to přesně, jak to vidím já. Boleslav si pamatuju tři roky zpátky, pod Frantou Výborným a Marianem Jelínkem hrávali výborný hokej, byli brusliví, moc pěkně se na ně dívalo. Šli zaslouženě do semifinále play off. Potom přivedli další nové a dobré hráče, velká jména, přitom se v tom spíš patlají. Uvidíme, zda se nám podaří přijít na to, čím to je a jestli tomu budeme umět pomoct. Ale chtěli bychom tu záhadu rozluštit.“

Radim Rulík s Pavlem Paterou kývli hned?

„Domlouvali jsme se, řekli si pravidla a došli k dohodě. Všichni tři to spolu chceme zkusit, což je zásadní. Mám z toho radost. Tou naší chutí se pokusíme nakazit i hráče.“

Přicházíte dělat revoluci?

„V žádném případě. Nemyslím si, že by to bylo správný.“