Konečně jsme góly odšpuntovali, těšilo vítkovického Romana po divočině

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Vítkovice - Liberec 6:4. Gólovou přestřelku zvládli lépe domácí VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 25:54. D. Květoň, 32:32. Hrbas, 41:21. O. Roman, 41:49. P. Zdráhal, 48:02. Tybor, 51:36. Š. Stránský Hosté: 37:31. L. Hudáček, 50:36. P. Jelínek, 51:58. Havlín, 57:55. P. Jelínek Sestavy Domácí: Bartošák (Dolejš) – Výtisk (C), D. Krenželok, Hrbas, Baranka, Šidlík, de la Rose, Černý – Dej, Lev (A), Schleiss – D. Květoň, O. Roman, Tybor – Kucsera, Š. Stránský, P. Zdráhal – Szturc (A), Pytlík, Baláž. Hosté: Will (Schwarz) – Šmíd (A), Doherty, Derner, Kolmann, Ševc, Havlín – Lakatoš, Redenbach, Valský – M. Kvapil, L. Hudáček, Lenc – L. Krenželok, P. Jelínek (C), Ordoš – M. Zachar, Najman, D. Špaček – Chrtek. Rozhodčí Mrkva, Kika – Gebauer, Hanzlík Stadion Ostravar aréna Návštěva 4 539 diváků

Po dvou třetinách jste vedli 2:1, po faulu na vás jste hráli na začátku třetí části 62 sekund proti třem. Byl to zlom zápasu?

„Ten faul bylo docela sumo, chytl mě do kravaty a jsem rád, že mám hlavu ještě na svém místě pořád. Jsem rád, že jsme to potrestali (Roman skóroval proti třem, Zdráhal proti čtyřem). To bylo důležité, že jsme odskočili na tři góly. A udržovali jsme si odstup.“

Při vašem přesilovkovém gólu jste byl na své pozici?

„Jo, tam jsem měl být. Ivan Baranka tam někoho nastřelil (Dernera), zůstal ležet a Kuba Lev mě pak pěkně našel. Do odkryté brány. Jsem rád, že jsem dal konečně gól. Pár šancí jsem měl v první třetině, ve druhé jsem dal tyčku... Už jsem myslel, že to tam nespadne. Naštěstí ano.“

V minulých kolech se vám proměňovat šance nedařilo, čím jste střelbu odšpuntovali?

„Těžko říct, snažíme se hrát podobně. Nevím. Liberec mi dnes nepřišel tak dobrý v defenzivě. Vždycky jsou nepříjemní, strašně těžko se prosazuje. Teď tam pár skulinek bylo, tak jsem rád, že jsme to potrestali. A každému pomůže, když se dají jeden, dva, tři rychlé góly. každý si věří.“

Také jste po řadě zápasů využili přesilovky...

„Konečně! Kolik jsme jich dali, tři? Ve všech zápasech před tím jsme proměnili čtyři, tak to jsme skoro dorovnali. Strašná bilance, ale doufám, že se odpíchneme a půjde to.“

V závěru jste polevili? Vedli jste 6:2 a skoro z toho bylo ještě drama.

„Asi jo, ale oni mají kvalitní útok, asi nejlepší v celé extralize. Dali všechno na jednu kartu dopředu. My jsme se snažili, ale musíme pracovat na tom, že když vedeme o více gólů, tak to udržet. Když vedeme o jeden, tak to umíme, semkneme se a držíme. Když máme polštář tří gólů, tak se tam občas najdou skulinky a pak nás tak dobrý tým jako je Liberec, potrestá.“