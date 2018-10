Trefil se, pak schytal dvě pecky. Kluci to slavili víc než gól, smál se Smejkal

Video k článku 720p 360p REKLAMA SESTŘIH: Sparta - Kometa Brno 4:2, domácí otočili vývoj zápasu a radují se z výhry nad rivalem VŠECHNA VIDEA ZDE

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 09:21. Delisle, 33:44. Smejkal, 36:29. Blain, 38:20. Kumstát Hosté: 02:05. Köhler, 08:23. Mueller Sestavy Domácí: Machovský (Honzík) – Piskáček, Tomáš Dvořák, Blain, Kalina, Gregorc, Delisle, T. Pavelka – Smejkal, Černoch, Pšenička – Říčka, P. Vrána, Kudrna – Kumstát, Pech, Forman – Buchtele, Sill, Beran. Hosté: Vejmelka (Langhamer) – Barinka, O. Němec, Gulaši, Štencel, Malec, Mikuš, Bartejs – Zaťovič, P. Holík, Mueller – Kašpar, L. Čermák, Köhler – Plášek ml., Hruška, Mallet – Dočekal, Süss, R. Zohorna. Rozhodčí Hribik, Šír – Špůr, Ondráček Stadion O2 arena (Praha - Vysočany) Návštěva 15 471 diváků

Co stálo za parádním obratem ve skóre? Z 0:2 na 4:2, to se nepovede každý den.

„Chtěli jsme od začátku hrát aktivně, což se nám prvních pár minut nedařilo. Pak jsme se do toho nějak dostali, z toho tlaku jsme dali první gól. Po první třetině jsme si řekli, že nesmíme přestat hrát. Druhou třetinu jsme zvládli skvěle a celý zápas se přesunul na naši stranu. Pak už jsme to celkem slušně dohráli.“

Šťastnou, ale hodně důležitou brankou jste vyrovnával na 2:2. Jak byste trefu popsal?

„Byl jsem už asi dvě minuty na ledě a bylo to dost těžké. Všiml jsem si ale, že brněnští beci už tam byli taky dlouho. Snažil jsem se ty souboje vyhrávat a dařilo se mi to. Chtěl jsem to vzít před první tyčí, tam to bylo ale ucpané, tak jsme to vzal za druhou. Hodil jsem to před bránu a oni si to tam nějak srazili. Díkybohu to tam padlo.“

Jsou pro vás zápasy s Kometou prestižnější než jiné?

„Každý zápas chcete vyhrát, to je jasné. Brno ale chceme porazit strašně moc vždycky. Od play off v roce 2017, kdy jsme dostali 0:4 na zápasy, jsou utkání s Kometou hodně vyhecovaná. Teď tomu nebylo jinak. Každý jim to chce pořád vrátit, v hlavě to asi máme.“

Co jste říkal na atmosféru v hale?

„V týdnu jsem na internetu zachytil zprávu, že se lístky na tenhle zápas hodně prodávají. Čekal jsem velkou návštěvu, ale patnáct tisíc lidí na zápas základní části? To je fakt paráda.“

Ve třetí třetině jste v oslabení během pěti vteřin zblokoval dvě dělovky Komety. Spoluhráči vás pak na střídačce hromadně objímali…

„Trochu to štíplo, ale nic hrozného. Je fakt, že mě pak kluci na střídačce přivítali líp než po gólu, začali mě objímat, plácali mě po zádech. V dalším střídání už o tom ale nevíte a musíte jít dál.“

Vyhráli jste počtvrté v řadě. To se vám loni ani jednou nepovedlo…

„Je to hezké, super, že se nám daří. Doufám, že budeme pokračovat dál.“

