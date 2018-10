Dušek po debaklu Pardubic od Varů 1:7: Že přijdou výměny? Možné to je

Video k článku 720p 360p REKLAMA Pardubice - Karlovy Vary: Domácí na kolenou, trefil se Griger, 1:7 VŠECHNA VIDEA ZDE

Proč Pardubice dělaly přesný opak a měly 10 dvouminutových trestů?

„Některé fauly byly možná zbytečné, některé třeba z přemíry snahy. Byli jsme na zápas po třech porážkách nahecovaní, jenže jak chcete víc, dáte třeba někde blbě hokejku a je to špatný.“

Půjde hodit poslední čtyři zápasy jen tak za hlavu?

„Musíme, je potřeba pracovat na tréninku, od toho to začíná. Teď jsme si to říkali v kabině, tam je základ a každý musí začít u sebe. Od poctivé práce se musíme odrazit, jinak se nezlomí nic.“

Duel s Karlovými Vary byl nejhorší ze šňůry porážek. Jak vypadají myšlenky hráče, když navíc sednete do kabiny, tam následuje dlouhá a důrazná trenérská promluva?

„Hodně špatně, každý je otrávený z toho, co se stalo. Chcete vyhrávat, ale tohle bylo špatné, těžko se to hodnotí.“

Utrpět debakl od Komety, dá se mávnout rukou. Ale dá se najít třeba nějaká příčina, proč jste takhle vybouchli s kolegou v tabulce?

„Myslím, že začátek zápasu jsme měli dobrý, jenže jsme tam měli situace, jak nám oni jezdili 2 na 1, sami na branku, dali góly. Bylo tam pak dost vyloučených, všechno se na sebe nabalovalo a vyústilo v takovou frustraci.“

Co přijde v týmu teď, myslíte, že hrozí nějaké výměny?

„Možné to je, ale je to spíš otázka na vedení, tohle není na mě. Dít se něco ale asi může, s tím teď nikdo z nás nic neudělá.“

Během posledních 4 zápasů jste dostali 23 gólů. Je potřeba zmáčknout nějaké tlačítko restart?

„To je strašně vysoké číslo. Nevím, co udělat jinak, vědět to, už jsme to asi provedli. Každý si musí najít nějaký svůj relax a pak se soustředit jen na zápas. Teď by byla potřeba vypnout, chvíli na hokej nemyslet, protože když se v tom hrabete dál, je daleko těžší se z takové situace dostat.“

Není vám až líto Ondřeje Kacetla, který vás na začátku držel a teď ho popravují velké chyby před ním?

„Přečíslení mají soupeři hodně, to je pravda, jsme tam pozdě. Pro oba gólmany je to těžké, nepomůžeme jim. Je to o naší zodpovědnosti, jestli propadáme, nebo ne. Tohle už musíme zastavit, odrazit se od základních věcí.“

Zobrazit online přenos VIDEO z utkání ZDE Góly Domácí: 39:13. Dušek Hosté: 10:57. R. Vlach, 18:57. R. Vlach, 25:25. Šenkeřík, 32:55. Skuhravý, 33:26. Kohout, 43:02. Lapšanský, 48:00. Gríger Sestavy Domácí: Kacetl (33. Klouček) – Cardwell, Wishart, Čáslava, Hrabal, Holland, Miromanov, Budík – Skokan, Marosz, Rolinek – P. Sýkora, Poulíček, Perret – Vondráček, Bubela, Treille – Mandát, Dušek, Kusý. Hosté: F. Novotný (Závorka) – Šenkeřík, Plutnar, Podlipnik, Kovačevič, M. Rohan, Sičák, Šafář – Flek, Gríger, T. Rachůnek – O. Beránek, R. Vlach, T. Mikúš – Gorčík, Stloukal, Skuhravý – Kohout, Balán, Lapšanský. Rozhodčí Hradil, Úlehla – Kis, Rampír Stadion ČSOB Pojišťovna ARENA Návštěva 7328 diváků